“Ik dacht als tiener dat ik ‘minder’ was dan andere meisjes”: radiopresentatrice Ann Van Elsen over haar jeugd als Kempens plattelandskind

“Mijn ma zegt vaak: ‘Je was geen stoute, je had alleen maar goede bedoelingen’. Maar ze heeft veel verhalen over me.” Journalist Anke Michiels praat elke week met een bekende Vlaming over het nest waarin hij of zij geboren is. Over ouders en opgroeien. Over vertrekken, maar altijd weer aanmeren. Een gesprek over hun ankerpunt. Vandaag blikt Joe-radiopresentatrice Ann Van Elsen (41) terug op haar jeugd. “De schaamte die ik als kind voelde, over de scheiding van mijn ouders, is omgeslagen in bewondering.”