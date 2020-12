Hoofdverpleegkundigen Natalie Coenen en Debby Geerts werden in 2020 de gezichten van de zorg: “Geen enkele dag zijn we met tegenzin gaan werken”

Welke vrouwen maakten het afgelopen jaar het meeste indruk? Die vraag stelden we een tijd geleden. Jullie stemden massaal voor Natalie Coenen (41) en Debby Geerts (37), die samen op plek 3 eindigden. Ze zijn hoofdverpleegkundigen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en hielden in 2020 een dagboek bij voor HLN over hun werk aan de frontlinie. Het werd een levensecht relaas dat de Belgen een broodnodige kijk op de tastbare gevolgen van corona gaf. Hoe beleefden zij het voorbije jaar? “Ik denk ook aan alle mensen die we wél konden helpen. Die genezen zijn.”