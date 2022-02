Hoe radiostem Ann Reymen haar gezondheid weer op de rails kreeg: “Van af en toe een pintje word ik gelukkig”

Fan van Ed Sheeran of eerder Nirvana? Dat verklapt iets over jouw persoon­lijk­heid, volgens nieuwe studie

Dat smaken verschillen, weten we, maar volgens nieuw onderzoek kunnen jouw muzikale voorkeuren ook iets verklappen over jouw persoonlijkheid. En dat verband tussen muziek en karaktertrekken doet zich overal op aarde voor. Zo blijken extraverten wereldwijd gek te zijn op Ed Sheeran. “Muziek kan een brug kan zijn tussen mensen uit verschillende culturen over de hele wereld.” Weten tot welk persoonlijkheids- en muziektype jij behoort? Doe onderaan de test.

13 februari