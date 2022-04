Hoe je mentale gezondheid niet onder het nieuws laten lijden: Amerikaanse comédienne Ruby Wax schreef er een boek over

Word je neerslachtig van al het slechte nieuws in de wereld? Comédienne Ruby Wax (68) schreef mee aan de legendarische Britse sitcom ‘Absolutely Fabulous’ en is gekend om haar comedyshows waarin ze erg open is over haar zware depressies. Met haar nieuwste boek ‘En dan nu het goede nieuws’ leert ze ons het belang van te focussen op het moois in een wereld die in brand lijkt te staan. “Je de hele tijd zorgen maken, maakt je ziek. Boven de wolken schijnt de zon, hoor.”

Een tiental jaar geleden raakte de Brits-Amerikaanse comédienne Ruby Wax gefascineerd door onze hersenen. Ze ging studeren in Oxford om te begrijpen wat er allemaal kan misgaan in onze bovenkamer, maar vooral ook hoe we daarmee kunnen omgaan. Dat onderwerp koos ze niet toevallig. “Al op heel jonge leeftijd had ik periodes van zware depressies, alsof ik veranderde in een blok beton. Ik wilde weleens weten wat je hersenen doen bij depressie en mindfulness, dus heb ik in Oxford een master behaald in de neurowetenschap achter mindfulness.”

De kennis die ze daar opdeed, verwerkt ze op geheel eigen wijze in boeken en comedyshows. “Het is niet zo dat al mijn ideeën origineel zijn”, vertelt ze ons. “Maar ik maak ze wel grappiger. Dus ik raad de lezers van NINA aan om al mijn boeken te lezen. Ik weet dat dat nu arrogant klinkt, maar ik wil er mensen echt mee helpen.”

Quote Toen ik werd opgenomen nadat ik mentaal was ingestort, kreeg ik enkel wat telefoon­tjes om te zeggen dat ik moest opkikkeren. Dat ik daar zelf niet was opgekomen?! Ruby Wax

Ruby Wax voert dan ook al jaren een strijd tegen de stigmatisering van mensen met mentale problemen. “Had ik een been gebroken, dan zou ik bedolven worden onder de kaartjes en bezoekjes. Maar toen ik werd opgenomen nadat ik mentaal was ingestort, kreeg ik enkel wat telefoontjes om te zeggen dat ik moest opkikkeren. Opkikkeren! Dat ik daar zelf niet was opgekomen?!”, vertelt ze als grapje. “Wat je er bij dit soort problemen gratis bij krijgt, is een gevoel van schaamte.”

Zijn we verslaafd aan slecht nieuws?

Het maakte haar nog meer vastberaden om mentale problemen op de agenda te zetten. Voor die inzet kreeg ze in Groot-Brittannië het ereteken in de Orde van het Britse Rijk (OBE). Na haar boeken ‘Sane New World’ (Tem je geest), ‘A Mindfulness Guide for the Frazzled’ (De mindfulnessgids om niet gek te worden) en ‘How to Be Human’ (De mens, een handleiding) is er dus nu haar nieuwste worp: ‘And now for the good news’ (En dan nu het goede nieuws).

Over de reden waarom ze dit boek schreef, hoeft ze niet lang na te denken. “Ik wilde even vergeten wat er met de wereld aan de hand is”, vertelt ze ons, terwijl de ober haar koffie brengt. “Dit boek schreef ik trouwens voor covid, maar ook toen al hadden de media het over de ene ramp na de andere. En sommige dingen waren echt erg, maar even vaak had ik het gevoel dat men ons zo graag bang maakt door negatief nieuws op te pompen. Op die manier raken mensen verslaafd aan slecht nieuws.”

Quote “Het is zo jammer dat we altijd verslaafd raken aan slechte dingen, nooit aan iets leuks. Terwijl we zelf kunnen bepalen waar we onze aandacht op vestigen. Ruby Wax

“Het is zo jammer dat we altijd verslaafd raken aan slechte dingen, nooit aan iets leuks. Terwijl we toch zelf kunnen bepalen waar we onze aandacht op vestigen. Dus het is mijn overtuiging dat als je blijft focussen op negatieve dingen, ook je ingesteldheid als mens negatief wordt. Dan zal je met je ogen blijven rollen en zeggen dat de wereld een ramp is. Met wat er aan de gang is in Oekraïne is dat ook het geval, maar op andere momenten hoef je echt niet zo naar de wereld te kijken. Daarom besliste ik om mezelf gelukkig te maken en wilde ik uitzoeken wie de wereld kan veranderen, en dan heb ik het niet alleen over mensen, maar ook over bedrijven.”

Volledig scherm Ruby Wax.

Haar boek leest als een intro tot het paradijs met ecologische gemeenschappen, technologische vooruitgang en enthousiasmerende schoolsystemen. “Dit boek schrijven was zeker de gelukkigste tijd van mijn leven, want ik was in de buurt van mensen en die waren zowaar positief. Je de hele tijd zorgen maken, maakt je ziek. En natuurlijk maakt iedereen zich weleens zorgen, daar is niets mis mee, maar boven de wolken schijnt altijd de zon!”

“Ik zag echt hele mooie dingen zoals een schoolsysteem in Finland”, vervolgt ze. “Ze leren kinderen daar out of the box denken. Ze leren omgaan met stress, met pesten, ze hebben er appreciatiecirkels om waardering uit te spreken. En dan zie je dat de scholen die vroeger slechte resultaten haalden, nu topscholen zijn. Dus het gaat echt niet alleen over empathie, de resultaten volgen ook. Daar hebben de leerlingen niet het lage zelfvertrouwen van mijn generatie.”

Heeft het schrijven van dit boek je veranderd?

“Absoluut! Zo heb ik ook grond gekocht in het Schotse Findhorn, een eco-community. Wij, westerse mensen, missen de gemeenschap die voor elkaar zorgt. Dat maakt ons eenzaam. Mocht ik mijn leven opnieuw invullen, ik zou voor een bedrijf gaan werken dat zich bezighoudt met het klimaat, want bedrijven hebben meer geld dan regeringen. Dus daar kan je de wereld echt veranderen. Ik zou heel veel dingen heroverwegen.”

Wat zou je nu zeggen tegen de 25-jarige Ruby Wax?

“‘Je zal nooit geloven wat er zal gebeuren in je leven!’ Op die leeftijd voelde ik me een mislukkeling. Dat is iets typisch voor vrouwen. Maar nu weet ik dat mislukkingen je opnieuw doen proberen, waardoor je een winnaar wordt. Dat is het mooie aan de vele projecten die ik bezocht: gelijkheid. Vrouwen moeten er niet vechten voor hun plaats.”

Quote Er zijn enkel nog de sociale media om contacten te leggen en die doen je nog slechter voelen, want alle anderen lijken het er beter te hebben dan jij. Ruby Wax

In het boek benoem je eenzaamheid als een van de grootste problemen waarmee we als maatschappij worden geconfronteerd. Toch is het nog een groot taboe. Waarom toch?

“Terwijl het absoluut niets is om je over te schamen. We leven niet meer in de grote gezinnen zoals vroeger, toen iedereen in hetzelfde dorp bleef wonen. Je had dan ook nog eens religie die op vele vragen een antwoord gaf, los van of dat nu goed of niet goed is. Nu leven we allemaal op onszelf. Er zijn enkel nog de sociale media om contacten te leggen en die doen je nog slechter voelen, want alle anderen lijken het er beter te hebben dan jij.”

“Niet alleen mensen zijn eenzaam, onze hele westerse samenleving is eenzaam. Eerlijkheid zou ons veel verder helpen, want dat smeedt je tot een groep, tot een gemeenschap. Er zijn 6 miljoen mensen gestorven door covid, dus dat eenzaamheid nu toch wat meer bespreekbaar is geworden, durf ik geen positief gevolg noemen van deze crisis, maar ik zie toch dat er verandering is op dat vlak.”

Mensen kennen jou vooral als comedian, maar je bent zoveel meer. Hoe zou je graag hebben dat mensen je onthouden?

“Als comedian en als schrijver. Ik ben nog altijd enorm trots op wat ik gedaan heb met ‘Absolutely Fabulous’, maar dat is voorbij. Ik kan toch moeilijk heel de tijd blijven zeggen: weet je nog dat ik dat gedaan heb? De tijd gaat voort. En soms moet je jezelf heruitvinden. Daarom ben ik gaan studeren aan de universiteit van Oxford. Daardoor kan ik over ons brein schrijven. Maar ik kan dat heel makkelijk combineren met comedy. Want zo verkoop je ook meer boeken.” (lacht)

Quote ‘Ik praat heel open over mijn eigen mentale problemen omdat ik een steen wil verleggen. Het stigma rond mentale problemen breken’ Ruby

‘Maar het is wel echt. Ik doe er research naar. En aan ieder boek dat ik schrijf, koppel ik ook een comedyshow. Ik praat heel open over mijn eigen mentale problemen omdat ik een steen wil verleggen. Het stigma rond mentale problemen breken. Daarom ben ik ook zo fier op dat ereteken. En ik blijf doorgaan, omdat ik niet wil dat andere mensen zich schamen voor wat er in hun hoofd gebeurt. Dus ik ben alweer een nieuw boek aan het schrijven, of wat had je gedacht. (lacht)”

‘En dan nu het goede nieuws’ is uitgegeven bij Volt en kost 22,50 euro.

