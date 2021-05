Hoe is het gesteld met jouw zelfbeeld? Neem deel aan onze enquête (en maak kans op een mooi prijzenpakket!)

Actrice Natali Broods houdt van rechtvaar­dig­heid: “Als kind schreef ik brieven voor Amnesty Internatio­nal. Soms voelt het alsof ik dat kind verraden heb”

29 maart Zo’n anderhalf uur spraken we met actrice Natali Broods (44). In die tijd is ze kwaad geworden. “Onrecht maakt me opstandig.” Maar kon ze ook uitbundig lachen. “Daar stond ik dan, halfnaakt op een podium.” En dankbaar zijn. “Mijn zoontjes staan vrolijk in het leven. Meer dan ik, als kind.” In het nieuwe ‘Déjà-Vu’ op Streamz speelt ze de feministische radiopresentatrice Florence, een moeder die terug in de tijd reist om haar dochter te redden.