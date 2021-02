Hoe een (persoonlijke) crisis je kan leren beter te leven: “Je hebt geen keuze. Je verandert of je verdrinkt”

OPROEP. Goed Gevoel zoekt vrouwen die zichzelf verzoend hebben met hun lichaam

26 januari Werd je ooit gepest of raar bekeken door een onvolmaaktheid, maar ben je ondertussen blij met je prachtige zelf? Voldoe jij niet aan het zogezegde schoonheidsideaal, maar voel je je (eindelijk) goed in je vel? Ben je fier op je lichaam ondanks je imperfecties of beperking? Heeft je lijf je teleurgesteld of in de steek gelaten, maar ben je er sterker uitgekomen? Heb je je lichaam tot het uiterste gedreven, bijvoorbeeld door een verslaving of als extreme sporter, en heeft dat zijn sporen nagelaten?