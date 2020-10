Hoe condoleer je iemand? 5 troostende tips

Laat van je horen

Wat zeg je wanneer er zo weinig te zeggen valt? Onthoud dat zelfs de liefste woorden de pijn niet kunnen wegnemen. Laat van je horen, ook al valt het je moeilijk. Goede vrienden die iemand verloren hebben waarderen vaak een telefoontje of persoonlijk bezoekje. Zomaar binnenspringen is in coronatijden niet evident, maar je kan wel langsgaan en vanop afstand een praatje maken.

Pols op voorhand even of dit past. Ook iemand die wat verder van je staat heeft meestal deugd aan contact. Vind je telefoneren te confronterend? Laat dan via een sms-bericht of WhatsApp weten dat je aan hem denkt. Of breng een pot soep of een huisbereide maaltijd langs. Een klein gebaar met een grote betekenis.

Durf eerlijk zijn

Weet je niet goed wat zeggen? Je bent heus niet de enige die daarmee worstelt. Hoewel we vroeg of laat allemaal met de dood geconfronteerd worden, blijft het moeilijk om op zo’n moment de juiste woorden te vinden. Dat is menselijk en normaal, maar het betekent niet dat je maar beter zwijgt. Wees liever open over je onzekerheid en vertel de ander dat je eigenlijk niet goed weet wat zeggen. En onthoud: wat je zegt is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Zorg er gewoon voor dat je er bent.

Kies een passende kaart

Woorden nemen de pijn niet weg, maar helpen wel om nabestaanden een warm hart onder de riem te steken. Ook in digitale tijden blijft een rouwkaart een mooi gebaar. Tegenwoordig bestaan er heel wat alternatieven voor de klassieke kaart met rouwrand. Kies het ontwerp zorgvuldig uit en denk na over enkele persoonlijke zinnen. Laat voelen dat je geraakt bent door het verlies en deel bijvoorbeeld enkele mooie herinneringen aan de overledene. Kende je hem of haar niet persoonlijk? Richt je dan tot de nabestaanden en vertel bijvoorbeeld hoe je hun warme zorgen voor de overledene bewonderde. Laat voelen dat je tijd hebt gemaakt voor die laatste woorden.

Steun online

Anno 2020 is het heel normaal om je steun ook online te betuigen. Op rouwplatformen zoals www.ingedachten.be kan je families laten weten dat je met hen meeleeft. Je kan er een persoonlijke digitale rouwkaart versturen, het publieke rouwregister tekenen, een virtueel kaarsje branden en zelfs afscheidsbloemen bestellen. Vergeet ook de sociale media niet. Een mooie tekst of foto op de pagina van de overledene is voor nabestaanden een waardevolle herinnering om voor altijd te koesteren. Zeker in tijden van social distancing is online condoleren nog belangrijker geworden. Weet je niet goed hoe je dat op een warme manier kan aanpakken? Je leest er meer over op deze pagina.

Troostende tekst

Persoonlijke woorden van troost zijn altijd een goed idee. Je kan ze extra kracht bijzetten met een mooi gedicht of warme tekst die bij je gevoelens past. Op zoek naar inspiratie? Op deze pagina vind je heel wat serene teksten en quotes. Gebruik ze om je rouwkaart extra betekenis te geven of een sms of WhatsApp-bericht meer diepgang te geven.

