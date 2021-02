Hoe alleen zijn ook goed voor je kan zijn. Psycholoog Veerle Meurs: “Het is gezond voor je hele lichaam”

Veerle Meurs: “Eenzaamheid heeft niet alleen te maken met het aantal mensen om je heen. Je kan best eenzaam zijn op kantoor, tijdens een feestje of in een mensenmassa. De reden? We stemmen ons af op de systemen waarin we functioneren, zoals de school of het werk. Dat is niet zo evident als we denken. Alles gaat goed als het systeem past bij wie we zijn. Is dat niet het geval, dan wordt het moeilijk. Dan gedragen we ons niet zoals we ons voelen, maar zoals we denken dat we ons moeten gedragen. Dat wringt. Dat zie je vaak gebeuren, op het werk en elders. Mensen passen zich aan, knikken ja, terwijl ze er diep vanbinnen ­anders over denken. Als dat vaak gebeurt bij zaken die voor ons waardevol zijn, dan zorgt het voor eenzaamheid, stress en zelfs burn-out of depressie.”