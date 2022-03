Hoe Acteur Nicolas Caeyers zijn geluk terugvond: “Sinds vier jaar ga ik elke week naar de psychiater”

TV RECENSIE. ‘Couples Therapy’: “Van huilen met de pet op naar borderline geniaal”

De laatste wending in het ambitieuze parcours van TikTok-fenomeen Nicolas Caeyers -momenteel in de running om de nieuwe golden boy op VTM te worden- is om het brede Vlaamse publiek aan het lachen te brengen. Met de gloednieuwe scripted sketch show ’Couples Therapy’ op Streamz kruipt hij in een dozijn typetjes en paart hij zichzelf aan evenveel acteurs of actrices waarmee hij tien afleveringen van telkens tien minuten in relatietherapie gaat. Of de nieuwe Chris Van den Durpel is opgestaan? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

