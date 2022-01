“Hij spuugde naar me en schold me uit voor hoer.” Te veel vrouwen voelen zich bang op de trein, tram of bus

Herk-De-Stad NMBS vraagt om niet te aarzelen wanneer reizigers zich geïntimi­deerd voelen: “Wij controle­ren regelmatig, maar kunnen niet overal zijn”

De getuigenis van de studente Romi (25), die woensdagavond op de trein tussen Diest en Brussel werd geïntimideerd door medereizigers, roept veel herkenbaarheid op. Bij NMBS zijn ze op de hoogte dat dergelijke gebeurtenissen zich afspelen op de trein. “In de eerste plaats raden we iedereen aan om het gratis nummer van Securail (0800/30230) in de gsm te zetten en niet te aarzelen om dit bellen of om een begeleider aan te spreken”, zegt woordvoerder Bart Crols.

21 januari