“Het was vergif”: Evert gamede 10 uur per dag. Therapeut legt uit hoe je gameverslaving herkent en behandelt

Hendrik (36) raakte verslaafd aan cocaïne. “Op een paar jaar heb ik tot 50.000 euro verbrast”

“Er is niks zo inventief als een verslaafde. Ik maakte mijn vrouw wijs dat ik iets ging drinken op café, terwijl ik met mijn wagen naar een parking reed om in mijn eentje cocaïne te gebruiken.” Tijdens het uitgaan proeft Hendrik (36) van een lijntje en al snel gebruikt hij de drug dagelijks. Stiekem, want niemand heeft iets door, tot hij in zijn tuin een zware mentale crash krijgt. Prof Wouter Vanderplasschen (UGent) legt uit waarom cocaïne zo verslavend is, en wat de weg is naar herstel.

10 februari