“Het was nooit mijn doel om af te vallen.” Laura (27) vertelt over haar eetstoornis

“Ik noem mijn eetstoornis mijn evil monkey om me eraan te herinneren dat ik mijn eetstoornis niet ben.” Copywriter Laura Vermeire (27) begint drie jaar geleden intensief te sporten en extreem gezond te eten. Ze ontwikkelt langzaam anorexia nervosa, een ziekte die al het plezier uit haar leven wegslaat. In onze reeks ‘Storm in mijn hoofd’ doet ze haar verhaal en vertelt ze over haar herstelproces. Klinisch psycholoog An Vandeputte legt uit waarom het meer is dan het verlangen om slank te zijn.