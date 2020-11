Het sterke geslacht? Waarom vrouwen wél die titel kunnen claimen, al sinds de prehistorie. “Niks in hun biologie houdt vrouwen tegen”

Schaam u, bodyshamer! Waarom rekenen we mensen af op hun gewicht?

20 oktober De voorbije week werden Billie Eilish en Rebel Wilson het slachtoffer van bodyshaming. Het 18-jarige popwonder is volgens sommigen te dik. Wilson krijgt dan weer kritiek omdat ze is afgevallen. Het is, met andere woorden, ook nooit goed. Klinisch psycholoog Annelies Van Den Haute heeft zich gespecialiseerd in bodypositivity en legt uit waarom we mensen genadeloos beoordelen op hun uiterlijk. En vooral: hoe we milder kunnen zijn voor elkaar.