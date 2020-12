“Het is zoals seks: het triggert je beloningssysteem”: twee experts over waarom we zo gelukkig worden van eindejaarslijstjes

Goed Gevoel Bestaat de Ware Liefde? Drie deskundi­gen discussië­ren: “Onze tweeling­ziel is voor eeuwig”

7 december Salem Ilese is boos op Disney. De Amerikaanse popzangeres staat met haar nummer ‘Mad at Disney’ al weken in de hitlijsten en vraagt zich al zingend af: what the hell is love supposed to feel like? Het is een vraag die we ons allemaal al eens gesteld hebben. Bestaat de ware jakob (of eva)? En is Liefde – mét hoofdletter L – ook een garantie op een stomend seksleven? Drie experts ontrafelen de geheimen van de liefde: “Verliefdheid is een compulsieve en gevaarlijke hyperfocus. Gelukkig gaat het voorbij.”