Het is morgen volle maan en die beïnvloedt onze slaap. Maar hoe? “Het is een feit dat er tijdens de volle maan bizarre dingen gebeuren”

Kinderpsy­chi­a­ter Ilse Van Loy, de vrouw van Peter Van de Veire: “Ondertus­sen maak ik weleens een mopje over wat ons overkomen is”

8:54 Ze is getrouwd met radiomaker Peter Van de Veire, heeft samen met hem zoontje Lex en werd dertien jaar geleden plusmama van zijn kinderen Jitske (27), Kato (24) en Hebe (21). Maar Ilse Van Loy is ook kinder- en jeugdpsychiater, en ze werkt hard om hulpbehoevende jongeren aan de therapie te helpen die ze nodig hebben. NINA sprak haar twee uur lang, over haar werk, haar mama zijn, haar jeugd en haar huwelijk.