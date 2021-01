Het gezicht van Chantal (57) is voor de helft verlamd door een operatie: “Maar ik blijf genieten van het leven”

“Vijf jaar geleden ontdekte men een brughoektumor in mijn hoofd. Het verwijderen van de tumor was volgens de arts een ‘routineklus’. Tot hij tijdens de operatie een vergroeiing met het hersenvlies ontdekte. De neurochirurg kwam erbij, maar ik kreeg een herseninfarct en het draaide verkeerd uit. Toen ik wakker werd, bleek de helft van mijn lichaam verlamd. Het was heel onwezenlijk. Vlak voor de operatie had ik mijn collega’s uitgewuifd met een simpele ‘tot over drie maanden’ en nu verliet ik het ziekenhuis in een rolstoel, niet wetende wat er mij te wachten stond.”