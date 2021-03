“Het eerste wat ik dacht toen ik zwanger was: hoe donker gaat mijn kind zijn?” Momfluencer en ‘colorisme’ expert over de impact van huidskleur

“De roots van het Britse koningshuis zijn racistisch en paternalistisch. Ze hebben de rest van de wereld veroverd vanuit een koloniale visie", steekt activiste en opiniemaakster Tracy Tansia van wal. Ze werkte mee aan het boek ‘Afrolit’, een verzameling teksten uit de Afrikaanse diaspora van achttien verschillende schrijvers. Tracy schreef er een passage over colorisme. “Hoe donkerder je bent, hoe minder kansen je hebt in eender welke maatschappij, of het nu gaat om het Westen of Afrika", zegt ze. “Hoe lichter je bent, hoe meer kansen je krijgt. Dat is colorisme. Ik geef een voorbeeld. Tegen een gemengd koppel wordt bijvoorbeeld snel gezegd: ‘Dat zal een mooi kindje worden’, terwijl een zwart koppel minder snel zo’n opmerking krijgt. Mensen gaan er, bewust of onbewust, vanuit dat een lichte huid mooier en beter is. Een donkere huid wordt geassocieerd met lelijk. De vraag ‘Welke huidskleur zal jouw kind hebben?’ heeft daarom een racistische ondertoon, hoe onschuldig ze ook mag lijken. Het is een vorm van verdoken racisme.”