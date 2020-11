Hersenexpert en topdokter Veerle Visser-Vandewalle houdt van haar avonden: “In de zetel nietsdoen is echt belangrijk”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: topdokter Veerle Visser-Vandewalle (55). ‘s Avonds luilekkeren is volgens haar het beste wat er is. “Het is bewezen dat je een grotere spontane hersenactiviteit vertoont als je niets actiefs doet.”

“Ik heb zo’n grote verantwoordelijkheid in mijn job – ik ben afdelingshoofd en neurochirurg aan de universiteitskliniek in Keulen – dat ik er ’s avonds en in het weekend dubbel en dik van geniet om mijn speelsere kant naar boven te halen. ’s Avonds ga ik graag iets eten met mijn man, soms met onze zoon Casper erbij. Ik kom dan het liefst in een vrolijkere wereld terecht, waar het feeëriek is ingericht, zoals hier in Oud-Rekem, met lichtjes en roze lampen in de bomen. Mijn favoriete eten is Italiaans, perfect met een glas prosecco, maar eigenlijk draait het vooral om de sfeer. Twee keer per jaar ga ik naar de bioscoop waar je ook in een droomwereld terechtkomt. Ik mis geen enkele James Bond of film met Tom Cruise; verhalen die eigenlijk niet mogelijk zijn en toch krijg je de indruk dat het zou kunnen gebeuren.”

“Ik kan ook enorm genieten van avonden thuis in de zetel om documentaires of talkshows te kijken. Nietsdoen is enorm belangrijk. Het is bewezen dat je een grotere spontane hersenactiviteit vertoont als je niets actiefs doet. Dat gaat om ‘creatief nietsdoen’ zoals bijvoorbeeld door een magazine bladeren, wandelen of joggen. Ook tijdens mijn autoritten naar Keulen krijg ik veel ideeën. Mijn boodschap – en ook die van mijn boek – is dat we daar meer gebruik van moeten maken, van de voordelen die we ondervinden als ons brein in die resting state komt. Creatief nietsdoen leidt echt tot grotere creativiteit.”

Vermomde operazangers

“Een absolute topavond beleefde ik op mijn vijftigste verjaardag. Ik ben jarig op 31 december en vier Nieuwjaar en mijn verjaardag altijd samen. Mijn zoon heeft jarenlang gedacht dat er overal vuurwerk werd afgestoken ter ere van mama’s verjaardag. (lacht) Op mijn vijftigste verjaardag had mijn man een feest georganiseerd waarbij er mensen opdaagden die ik lang niet had gezien. Het was een geweldige avond. De obers bleken vermomde operazangers te zijn, die tijdens de bediening – totaal onverwacht – in zingen uitbarstten. Iedereen zat er met open mond naar te kijken. Mijn man weet perfect wat ik leuk vind. Hij is anesthesist en ik zag hem voor het eerst terwijl hij een van mijn patiënten in slaap deed. Net zoals in de stationsromannetjes, ja. (lacht) Ik droeg een mondmasker gezien we in de operatiekamer waren, en hij zei meteen: ‘Dat wordt de moeder van mijn kinderen’.”

Quote Ik vind het niet erg om ouder te worden, ik voel me met de jaren zelfverze­ker­der worden Veerle Visser-Vandewalle

“Ik vind het niet erg om ouder te worden, integendeel, ik ben altijd blij als ik jarig ben. Ik voel me met de jaren zelfverzekerder worden en ik laat me niet meer zo snel gek maken. Ook lichamelijk kan er veel: ik ga vandaag veel meer sporten dan vroeger, en ook een carrière is in deze levensfase makkelijker te combineren met een gezin. Het schuift ook altijd op, de leeftijd waarop je ‘oud’ wordt. Om je brein gezond te houden, is het belangrijk om zowel mentaal als fysiek actief te blijven. Dat laatste is belangrijk omdat de doorbloeding naar je hersenen verbetert. Op deze manier wil ik gerust oud worden. Laat mij maar 96 worden! Ik wil er het liefst zo lang mogelijk zijn voor mijn zoon.”

Uitslapen

“Op weekdagen dat ik naar de kliniek in Keulen rijd, staat mijn wekker om 5.20 uur. Wel slaap ik twee nachten per week in Keulen, zodat ik op die dagen toch een uur langer kan blijven liggen. In de weekends slaap ik graag en lang uit. En toch vind ik het niet erg om elke keer opnieuw die 107 kilometer naar het werk te rijden. Vroeg opstaan stelt ook niets voor vergeleken met toen ik nog nachtdiensten had. Ik werk vooral met mensen met parkinson, dwangstoornissen en het tourettesyndroom. Een man die aan tourette leed, stopte zijn zoontje elke avond in en zei iets in de trant van: ‘Welterusten kutjong’. Iemand met tourette spreekt net datgene uit waar hij het meest angst voor heeft. We hebben elektrodes ingeplant die pulsen geven naar een deel van het brein en hij heeft het nooit meer gezegd. Voor die positieve ervaringen doe je het. Voor ons brein is het trouwens belangrijk dat we ons regelmatig actief concentreren op al het positieve. We krijgen via het nieuws en online al zoveel slechts over ons heen dat onze hersenen een tegenbeweging nodig hebben om blij te blijven. De zegswijze: ‘tel je zegeningen’ – count your blessings – klopt meer dan je zou denken.”

Wie is ze?

• 55 jaar, geboren op 31 december 1964

• is neurochirurg aan de universiteitskliniek in Keulen

• heeft net een boek uit, Plato en Cola of het geheim van jouw brein, vol levenslessen

• bekend uit Topdokters op VIER

• 18 jaar getrouwd met anesthesist Ton Visser (53), heeft een zoon Casper (19)