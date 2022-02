Hendrik (36) raakte verslaafd aan cocaïne. “Op een paar jaar heb ik tot 50.000 euro verbrast”

Door haar verslaving slikte Astrid (33) tot 30 slaappil­len per dag. "Het had hetzelfde effect als heroïne”

“Ik woon in een Oost-Vlaams dorpje, en doorheen de jaren heb ik alle huisartsen in de buurt bezocht om aan voorschriften te raken.” Als haar moeder onverwachts overlijdt en haar vader ook in het ziekenhuis belandt, start Astrid (33) met slaapmedicatie. Alleen: ze kan er niet meer mee stoppen. Prof Wouter Vanderplasschen (UGent) legt uit waarom slaapmedicatie zo verslavend is, en wat de weg is naar herstel. “Al na twee weken treedt er gewenning op.”

