Heeft generatie ‘woke’ echt lange tenen en een wijzende vinger zoals Anke Buckinx zegt? “Ze houden ons net een spiegel voor”

Intensi­vist Geert Meyfroidt steelt graag de avonduren: “Tijdens de eerste coronagolf kon ik niet slapen”

29 maart Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: Geert Meyfroidt (49). Als intensivist en kliniekhoofd in het UZ Leuven racet hij door de coronacrisis, vaak met maar een paar uren slaap achter de kiezen. “Je moet echt niet wakker liggen van wat occasioneel slaaptekort. Ik zie nogal wat ellende om me heen en dan besef je maar al te goed hoe relatief zo’n nachtje minder goed slapen is.”