Gymnaste Nia Dennis (21) gaat viraal met routine die haar Afrikaanse roots eert. “Gymnastiek is nog veel te wit”

10 miljoen. Zo veel views vergaarde de video van de performance van Nia Dennis (21) ondertussen. De studente aan de University of California in Los Angeles (UCLA) vertegenwoordigde haar school op een gymnastiekwedstrijd tegen Arizona State University. Maar ze speelde niet op safe. Haar hele routine werd een ode aan ‘black excellence’, zoals zij het noemt.

Voor haar muziek selecteerde Dennis een medley van grote hiphophits, met creaties van Missy Elliot, Kendrick Lamar, Tupac, Beyoncé, Megan Thee Stallion en Soulja Boy. Haar choreografie? Honderd procent afro-inspired. Ze opent haar routine zelfs op haar knieën, met een vuist in de lucht. Als ode aan Black Lives Matter. “Letterlijk de hele routine is ‘Black culture’”, zegt de gymnaste in een interview met The Lily. “Het is een eerbetoon aan alles wat zwarte mensen kunnen doen, alles wat we kunnen overwinnen. Na alle tegenslagen en onderdrukking zijn we er nog altijd.”

Jonge zwarte turnsters inspireren

Met de eigenzinnige grondroutine blies Dennis de juryleden omver: ze kreeg een score van 9,95 op 10. Maar de gymnaste ontvangt ook lofbetuigingen vanuit alle hoeken van het internet. Simone Biles, viervoudig olympisch kampioene en zo’n beetje 's werelds beste gymnaste, prees haar op Twitter: ‘Dit was zo leuk om te zien! Keep killing it!’ Missy Elliot retweette de video, Michelle Obama tweette: ‘Now that’s what I call fierce. Je bent een ster!’

In haar interview met The Lily onderstreepte de gymnaste nog eens haar intenties. “Black Lives Matter is zo’n zwaar onderwerp. Ik wilde het eren met een feestelijke hommage aan onze cultuur, want dat past het best bij mijn persoonlijkheid.”

Ze hoopt ook jonge zwarte turnsters te inspireren. “Je ziet ons zo zelden in deze sport. Toen ik opgroeide was ik omringd door witte turnsters. Ik worstelde met mijn lichaam, want in gymnastiek heerst een bepaalde stijl, een bepaalde look. Het is erg klassiek, erg braaf. Ik paste daar nooit in. Ik was een meer explosieve turnster, ‘te dik’, 'te curvy’. Hopelijk kan ik de grenzen van gymnastiek verleggen. Zodat het moderner, nieuwer en meer urban wordt. En er meer ruimte is voor persoonlijkheid.”

Belgische turnster Nina (22): “Er is te weinig diversiteit in gymnastiek”

Nina Comhaire.

Voor de Belgische turnster Nina Comhaire (22) klinkt dat bekend in de oren. Zij turnt al sinds ze 5 jaar oud was, heeft een jaar topsport gedaan en is nu al zeven jaar aan de slag als trainer in Gent. Haar adoptievader is Belgisch, haar adoptiemoeder en Nina zelf zijn geboren in Madagascar. “Ik vind het terecht dat Nia Dennis zo veel aandacht krijgt. Niet alleen technisch is haar routine heel sterk, maar het is ook verfrissend om andere bewegingen te zien. Typische turndans is heel strak en soms een beetje saai. Dennis maakte er een performance van waarmee ze haar persoonlijkheid en haar cultuur uit. En dat is heerlijk om te zien.”

“Ze neemt een risico”, zegt Comhaire. “Als je goed wil scoren in gymnastiek, is het beter om iets ‘standaard’ te doen. En gymnastiek is nog altijd heel wit. De laatste jaren is er wel meer artistieke vrijheid, maar diversiteit is er amper. In de groepen die ik nu train, zitten weleens kinderen met Afrikaanse, Turkse of Marokkaanse roots. Maar op een groep van twintig of dertig kan ik die kinderen nog altijd op één hand tellen. Het wordt niet tegengehouden als die kinderen in een routine hun roots zouden willen eren, maar het wordt zeker ook niet aangemoedigd. Net omdat dat zo buiten de lijntjes kleurt.”

“Met meer rolmodellen als Dennis op de mat kan dat hopelijk veranderen”, zegt Comhaire. “Ik vond het vooral heerlijk om te zien hoe ze echt zichzélf uitte, en alles dat haar gevormd heeft. Maakt niet echt uit of dat nu de afrocultuur is of de Chinese. Het zou mooi zijn als dat nog meer gebeurt.”

Nina aan het werk op de mat.