Grote fan van ‘winkeltherapie’ of een people-pleaser? Wie zichzelf in deze 4 kenmerken herkent, is een ‘big spender’

Hey, big spender! Geld moet rollen, maar de ene is daar nét iets ijveriger in dan de ander. Ben of ken jij iemand met een gat in de hand? De Japanse geldexpert Ken Honda lijstte vier kenmerken op die zo’n ‘big spender’ typeren. Ga maar na of jij al dan niet die titel verdient.

De Japanse bestsellerauteur Ken Honda verdiept zich al jarenlang in de psychologie van geld en geluk. Op basis van research stelde hij zeven archetypes op, gebaseerd op hoe je omgaat met geld. Een van die types is de 'big spender’. Benieuwd of de titel van het bekende lied van Shirley Bassey op jou of iemand die je kent van toepassing is? Wij overlopen de vier kenmerken met jullie.

1. Je geeft geld uit aan dingen die je niet echt nodig hebt

Betrap jij er jezelf regelmatig op een zoveelste T-shirt of handtas aan te schaffen, terwijl die aankoop allesbehalve noodzakelijk is? Maak je jezelf graag wijs dat een derde ‘little black dress’ precies is wat je kleerkast nodig heeft? Wie niet aan de drang kan weerstaan om overbodige dingen te kopen, is diep vanbinnen hoogstwaarschijnlijk een ‘big spender’.

2. Je hebt een extraverte persoonlijkheid

Mensen die extravert zijn, zijn volgens Honda vaker ‘big spenders’ dan introverten. Waarom? Omdat extraverte mensen de neiging hebben anderen te willen pleasen, ongeacht het prijskaartje dat daaraan vasthangt. Ja, natuurlijk zal je beste vriendin blij zijn met die VIP-kaartjes voor het optreden van haar favoriete zanger (in Parijs, inclusief de TGV-tickets om er te raken), maar misschien moet je de volgende keer toch voor een iets, ahum, soberder cadeau gaan. Niets mis mee!

3. Je geeft geld uit als je je emotioneel niet goed voelt

We kennen allemaal de helende effecten van ‘retail therapy’. Maar als flink wat geld over de toonbank smijten je standaard reactie is op een dipje of tegenslag, moet je je gewoontes misschien toch eens onder de loep nemen. Het plezier dat je haalt uit dat nieuwe luxueuze beddengoed is tijdelijk, en je problemen zijn er ook niet mee opgelost. Integendeel.

4. Zelfs als je schulden hebt, blijf je geld uitgeven

Geld uitgeven is één ding. Maar als je jezelf ondanks schulden nog steeds niet kan inhouden, ben je een ‘big spender’ pur sang. Heb je nog wat rekeningen te betalen of schulden af te lossen? Dan adviseren wij je om voorlopig ver weg te blijven van alle winkelstraten en jezelf even niét te trakteren op die veel te dure koffie van Starbucks.

Herkende jij jezelf in een aantal van deze kenmerken (of alle vier)? Niet getreurd: niemand is perfect. En Ken geeft ook meteen een gouden tip mee: stel een budgetplan op. Ja, dat voelt in het begin misschien confronterend, maar op die manier ben je je wel bewust van hoeveel geld je precies uitgeeft en aan wat, en zal je hoogstwaarschijnlijk twee keer nadenken voor je een niet-essentiële aankoop doet.

