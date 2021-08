“Graag zien was bij ons thuis iets heel zakelijk en praktisch.” VRT-nieuwsanker Xavier Taveirne (40) over zijn jeugd als eenzaat

“Ik groeide op met ouders die zeven dagen op zeven werkten. Ze hadden simpelweg geen tijd om full on mama en papa te zijn.” Elke week praat journalist Anke Michiels met een bekende Vlaming over het nest waarin hij, zij of die geboren is. Over ouders en opgroeien. Over vertrekken maar altijd weer aanmeren. Een gesprek over hun ankerpunt. Vandaag blikt Xavier Taveirne (40), nieuwslezer op Eén, terug op zijn jeugd. “Als jongetje kreeg ik een autogarage, maar ook Barbiepoppen, My Little Pony of een poppenhuis. Mijn ouders waren heel vooruitstrevend, zonder dat ze dat beseften.”