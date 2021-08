Goedele Liekens over vrouwen in Afghanistan: “Misschien zullen de taliban wel even hun rechten respecteren. Met de nadruk op ‘even’”

Goedele verlaat net het federaal parlement wanneer we haar spreken. Onderwerp van het overleg? Afghanistan. Hoe ons land de migratie en evacuatie wil aanpakken. En hoe we erover willen waken dat de mensenrechten en vrouwenrechten er gerespecteerd worden. “‘We zullen een relatieve druk moeten uitoefenen op de taliban’, zei Wilmès (minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), red.) net tijdens de zitting”, zegt Goedele. “Maar hóé dan, vraag ik me af. Welke stok achter de deur hebben wij daar, als Europese Unie? Pas op, ik ben blij dat we erover nadenken. Maar we moeten ons nog meer bezinnen over een slimme manier om dat te doen. We kunnen niet iedereen er blijven weghalen. We moeten, bijvoorbeeld, de middenveldorganisaties daar steunen. Op alle mogelijke manieren.”