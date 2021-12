Gitte (35) en Anaïs Otis (20) pleiten voor meer begrip voor hun beperking. “Mensen praten met kinderlijke stem wanneer ze me in rolstoel zien”

Dankzij dove Mar­vel-held zit gebaren­taal in de lift. Dove tolk Carolien geeft spoedcur­sus in handige video

In blockbuster ‘Eternals’ wordt de kaart van diversiteit getrokken. In de film kunnen we superheld Makkari bewonderen, de eerste dove superheld ooit in een Marvel-film. Dat personage werd wereldwijd met zo veel lof onthaald dat het aantal mensen dat gebarentaal wil leren sindsdien verdubbeld is. Ook Carolien Doggen, de eerste gediplomeerde dove tolk in Vlaanderen en docent aan de KU Leuven, is blij met de komst van de actiefiguur. Ze geeft een spoedcursus Vlaamse Gebarentaal voor beginners. “Er zijn vandaag nog te veel foute aannames over dove mensen.”

