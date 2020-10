GEZOCHT. Vrouwen die een ode willen brengen aan hun lichaam

Het is Black History Month in de UK en straks ook bij ons. Het belang? “De zwarte geschiede­nis is een blanke pagina in westerse handboeken”

8 oktober Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen vieren deze maand Black History Month, ofwel BHM. Vorige maand ging Amerika hen al voor, en in maart is het onze beurt. Maar wat is het? En waarom is het zo belangrijk? Mohamed Barrie, mede-oprichter van BHM in België legt uit. “We streven naar een samenleving waarin élk kind zichzelf vertegenwoordigd ziet."