GEZOCHT. Vrouwen die een ode willen brengen aan hun lichaam

Milder voor onszelf en minder make-up: lees hier alle feiten en cijfers van onze grote zelfbeeld­en­quê­te bij meer dan 3.500 vrouwen

12 juni Spiegel, spiegel aan de wand. Hoe staat het met het zelfbeeld in ons land? Een jaar na de intrede van corona maakt een enquête op nina.be en goedgevoel.be de balans: heeft het vele thuiswerken een impact gehad op wat we aantrekken? Hebben mondmaskers beïnvloed wat we smeren? En vooral: heeft de lockdown veranderd hoe we naar onszelf kijken? “We focusten meer op wat we zélf voelden. Dat maakt dat je tevredener wordt over je uiterlijk.”