‘Geluksprofessor’ verklapt het geheim voor een gelukkig leven. En het heeft niets te maken met geld of reizen

Geluk zit in kleine dingen. En dat mogen we volgens de Amerikaanse ‘geluksprofessor’ Laurie Santos van Yale University wel heel letterlijk nemen. Wie dacht dat geld, een toffe baan of een Instagramwaardige vakantie dé sleutel is naar een gelukkiger leven, heeft het mis. Het antwoord is namelijk veel simpeler: actief plezier maken. Maar hoe doe je dat? Santos geeft een paar concrete tips.

Een ‘fun-interventie’, dat is waar we volgens de Amerikaanse psychologieprofessor Laurie Santos met z'n allen momenteel meer nood aan hebben, zegt ze in de Britse krant The Guardian. Daarmee verwijst ze naar het bewust ‘injecteren’ van meer plezier in ons leven. Plezier maken zou namelijk niet alleen onze mentale gezondheid ten goede komen en burn-outs voorkomen, maar ook onze fysieke gezondheid zou er echt op vooruitgaan.

Terugkeren naar de kindertijd

Laurie Santos wordt niet voor niets de geluksprofessor genoemd. Al jaren is ze gebeten door de manier waarop mensen geluk ervaren. Ook in haar podcast ‘The Happiness Lab’ deelt ze verrassende en inspirerende verhalen over hoe je geluk bereikt. Wat blijkt? Mensen die actief plezier maken, voelen zich gelukkiger dan degenen die dat niet doen.

Quote We zouden allemaal veel meer plezier hebben als we nieuwe dingen zouden proberen, net zoals kinderen dat doen. Geluksprofessor Laurie Santos

Maar wat bedoelt de geluksprofessor met ‘actief plezier’? Het heeft alleszins niets te maken met Netflixen en urenlang door sociale media scrollen. Het is een moment waarop je volledig aanwezig bent in het nu en speelse activiteiten doet.

Santos stelt voor om terug te keren naar de kindertijd en jezelf af te vragen wat je toen echt leuk vond. Dat kan echt iets kleins of banaals zijn, zoals luidkeels meezingen met je favoriete nummer in de auto. De geluksprofessor haalt onder andere karaoke en voor de eerste keer op een surfplank staan aan als voorbeelden die haar zijn bijgebleven als erg leuke momenten uit haar kindertijd.

Nieuwe activiteiten uitproberen

Plezier beleven, net zoals vroeger. Is het dan echt zo gemakkelijk? Eigenlijk wel, en toch Santos stelt vast dat volwassenen zich vaak verhinderd voelen omdat ze schrik hebben dat anderen hen gaan beoordelen.

“We zouden allemaal veel meer plezier hebben als we nieuwe dingen zouden proberen, net zoals kinderen dat doen”, vertelt Santos. “Kinderen zoeken nieuwe activiteiten en proberen constant nieuwe dingen uit. Ze vinden het ook niet erg als de activiteit uiteindelijk niet hun ding is en zien het niet als tijdverspilling. Terwijl klampen volwassenen zich vaak vast aan één activiteit, bijvoorbeeld sporten of een muziekinstrument spelen, en dat is het. Maar waarom kunnen of mogen wij ook geen nieuwe dingen proberen?”

Quote Wie vaak plezier maakt, zou een kleinere kans hebben op dementie en zelfs hartaandoe­nin­gen. Geluksprofessor Laurie Santos

Een sprong in het diepe is natuurlijk altijd een beetje eng. Maar Santos benadrukt dat plezier maken niet wil zeggen dat je plots je baan moet opgeven of constant een leuke tijd moet hebben. In plaats daarvan stelt ze voor om plezier in microdosissen in je dag te injecteren, zoals muziek spelen op het werk of grappig geklets met collega’s om de dag en de sfeer een beetje op te vrolijken.

Kleinere kans op dementie en hartaandoeningen

Dat plezier maken, ondanks de kinderachtige bijklank van het woord, een heel serieuze zaak is, blijkt uit eerder onderzoek waarin vastgesteld werd dat eenzaamheid even slecht is voor het menselijk lichaam als 15 sigaretten per dag. “Maar er zijn nog meer aanwijzingen”, zegt Santos. “Wie vaak een leuke tijd beleeft, zou minder snel te maken hebben met dementie en zelfs hartaandoeningen.”

Maar hoewel er veel onderzoek gedaan is naar geluk en vreugde, blijft plezier een onderbelicht gebied. “Ik denk dat dat deels komt omdat we er geen prioriteit aan geven”, zegt Santos. “We beseffen niet dat het een krachtig middel kan zijn.”

Geen inspiratie? 9 ideeën voor een portie actief plezier

1. Een kwartiertje luidkeels meezingen en meedansen met je favoriete nummers.

2. Een modeshow doen in je slaapkamer in je favoriete kledingstukken, of hele gekke outfits creëren met wat je hebt.

3. ’s Avonds gaan ravotten op het dichtstbijzijnde speelplein. Zéker de schommel en de glijbaan gebruiken.

5. Een fort van dekens en kussens bouwen in je woonkamer.

6. Tien minuten naar de wolken kijken en er vormen in proberen te onderscheiden.

7. Frisbeeën in de tuin met een partner, vriend, kind, huisgenoot.

8. Een watergevecht houden met een partner, vriend, kind, huisgenoot.

9. Bloemen plukken langs het pad op je dagelijkse wandeling.

