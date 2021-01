Geen toffe vooruitzichten, wel onzekerheid: waarom corona zo lastig is voor studenten én wat ze eraan kunnen doen

Zit god in ons hoofd? Volgens de neuroweten­schap zijn er in ons brein verklarin­gen te vinden voor religieuze ervaringen

25 december Deze dagen zoeken veel mensen troost in religie of spiritualiteit. De nood aan iets groters dat zich als een warm dekentje om ons heen vlijt, wordt plots wel erg groot. Of God bestaat, daar kan je aan twijfelen. Maar dat goddelijke ervaringen bestaan, dat staat volgens psycholoog en neurowetenschapper Michiel van Elk als paal boven water. Al is de kans dat er psychedelica bij komen kijken niet uitgesloten. “Men zegt weleens dat één sessie met psychedelica gelijkstaat aan vijf jaar psychotherapie”