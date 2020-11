Flaporen, een wijnvlek of hazenlip: 4 vrouwen over de imperfectie die hen uniek maakt. “Ik wil niet op die inwisselbare influencers lijken”

Els Hoebrechts eert overleden papa Johny Voners in NINA: “De rol van Xavier speelde hij ook voor mij. Papa wou ons stabili­teit bieden en brood op de plank”

30 oktober Els Hoebrechts (49) is de dochter en enig kind van acteur Johny Voners (74), door heel Vlaanderen gekend en geliefd als Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’. Op 17 maart verloor ze haar papa, net toen ze samen naar Zuid-Afrika zouden reizen. Voners had de tickets een jaar vooraf geboekt, in het geloof dat hij zijn ziekte onder de duim zou krijgen. In haar interview met NINA is Els openhartig over haar band met haar vader en haar rouwproces .