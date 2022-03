First lady Olena Zelenska brengt aangrijpend eerbetoon aan de Oekraïense vrouwen

Een vrouwelijk gezicht

Bevallen in schuilkelders

“Mijn bewondering en buiging voor jullie, ongelooflijke landgenoten!”, vervolgt de first lady. “Aan degenen die vechten in de gelederen van de strijdkrachten, en degenen die dienst hebben genomen in de verdediging. Degenen die genezen, redden, voeden. Aan de vrijwilligers die er alles voor over hebben. En degenen die juist hun gebruikelijke werk blijven doen: in apotheken, winkels, op het transport, in de nutsvoorzieningen, zodat het leven door kan gaan en wint. Degenen die kinderen elke dag zonder paniek naar opvangcentra brengen en ze vermaken met spelletjes en tekenfilms om de kindergeesten van de oorlog te redden. Degenen die bevallen in schuilkelders.”