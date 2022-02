Fan van Ed Sheeran of eerder Nirvana? Dat verklapt iets over jouw persoonlijkheid, volgens nieuwe studie

Dat smaken verschillen, weten we, maar volgens nieuw onderzoek kunnen jouw muzikale voorkeuren ook iets verklappen over jouw persoonlijkheid. En dat verband tussen muziek en karaktertrekken doet zich overal op aarde voor. Zo blijken extraverten wereldwijd gek te zijn op Ed Sheeran. “Muziek kan een brug kan zijn tussen mensen uit verschillende culturen over de hele wereld.” Weten tot welk persoonlijkheids- en muziektype jij behoort? Doe onderaan de test.

Het gaat om een studie van de universiteit van Cambridge geleid door dokter David Greenberg, die zelf muzikant is. Men onderzocht de muzieksmaak van meer dan 350.000 mensen verspreid over 50 verschillende landen, en wat bleek? De linken tussen muzikale voorkeuren en iemands personaliteit zijn universeel. “We waren verrast om te zien in welke mate het patroon tussen muziek en persoonlijkheid zich wereldwijd herhaalden”, aldus Greene.

Zo bleek het lied ‘Shivers’ van Ed Sheeran in de smaak te vallen bij Britse extraverten, maar net zo goed bij extraverten uit India of Argentinië. Amerikanen met neurotische trekjes waren even geneigd om ‘Smells like Teen Spirit’ van Nirvana geweldig te vinden als neuroten uit Denemarken of Zuid-Afrika. Inschikkelijke mensen blijken te houden van ‘What’s Going On’ van Marvin Gaye of ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper, ongeacht waar ze wonen. En het maakt niet uit waar een plichtsgetrouw persoon woont: de kans is sowieso zeer klein dat zo iemand houdt van Rage Against the Machine.

Geneigd tot het nemen van drugs

Voor het onderzoek baseerde men zich op de vijf kenmerken van ‘The Big Five’ persoonlijkheidstest. Wij sommen ze nog even voor je op met korte beschrijving, zodat je ongeveer weet tot welke categorie jij behoort.

• Openheid: open mensen appreciëren emotie, avontuur en ongewone ideeën. Ze hebben doorgaans een hoger niveau van intellectuele nieuwsgierigheid en creativiteit. Ze zijn ook minder voorspelbaar en het is niet onwaarschijnlijk dat ze risicovol gedrag vertonen, zoals het nemen van drugs.

• Plichtsgetrouwheid: mensen die plichtsgetrouw zijn, zijn waarschijnlijk georganiseerd en betrouwbaar. Ze hebben zelfdiscipline en gedragen zich gehoorzaam, ze verkiezen een duidelijke planning boven spontaan gedrag. Soms kunnen ze koppig en obsessief zijn.

Quote Extraverte mensen zoeken stimulatie in het gezelschap van anderen en zijn energiek, positief en assertief. Soms kunnen ze dominant zijn en veel aandacht vragen.

• Neuroticisme: mensen die neurotisch zijn, zijn kwetsbaar voor psychologische stress en voelen zich makkelijk boos, bang of depressief. Stabielere mensen zijn kalmer, maar kunnen ook overkomen als ongeïnspireerd en onbezorgd.

• Inschikkelijkheid: inschikkelijke mensen hebben de neiging om meelevend te zijn in plaats van zich antagonistisch op te stellen naar andere personen toe. Mensen die heel inschikkelijk zijn worden gezien als naïef of onderdanig. Mensen die helemaal niet inschikkelijk zijn worden gezien als competitief of uitdagend.

• Extraversie: extraverte mensen zoeken stimulatie in het gezelschap van anderen en zijn energiek, positief en assertief. Soms kunnen ze dominant zijn en veel aandacht vragen. Mensen die minder extravert zijn kunnen gereserveerd, afzijdig of egocentrisch overkomen.

Wereldwijd zagen onderzoekers hetzelfde verband: extraverten houden van hedendaagse muziek, plichtsgetrouwe mensen zijn meer voor pretentieloze muziek, inschikkelijke types luisteren naar mellow én pretentieloze muziek en open personen kiezen voor mellow, hedendaagse, intense en gesofisticeerde muziek.

“Mensen mogen dan op verschillende plaatsen wonen, een verschillende taal of cultuur hebben, maar een introvert in één deel van de wereld houdt van dezelfde muziek als een introvert eender waar op de planeet. Dat toont aan hoe krachtig muziek is: het helpt mensen om elkaar te begrijpen en punten van overeenkomsten te vinden”, stelt Greenberg.

Quote We gingen ervan uit dat de muzieks­maak van neuroten twee mogelijke kanten zou kunnen uitgaan. Ofwel geven ze de voorkeur aan droevige muziek, ofwel aan opzwepende muziek om hun stemming te verbeteren.

Innerlijke angsten

De onderzoekers voorspelden dat extraverten het liefst luisteren naar vrolijke, dansbare deuntjes, en dat klopte ook. Ze waren ook niet verbaasd om te ontdekken dat plichtsbewuste mensen niet gek waren van intense muziekstijlen, die vaak doordrenkt zijn van agressiviteit en rebelse thema’s.

Een bevinding verbaasde hen wel. “We gingen ervan uit dat de muzieksmaak van neuroten twee mogelijke kanten zou kunnen uitgaan. Ofwel geven ze de voorkeur aan droevige muziek, ofwel aan opzwepende muziek om hun stemming te verbeteren. Wat bleek? Ze luisteren het liefst naar intensere muziekstijlen. Misschien omdat het hun innerlijke angst en frustratie weerspiegelt?

“Dat was verrassend, maar mensen gebruiken muziek op verschillende manieren - sommigen gebruiken het voor catharsis, anderen om hun stemming te veranderen. Er kunnen dus subgroepen zijn die hoog scoren op neuroticisme en die om een bepaalde reden naar rustige muziek luisteren, en een andere subgroep die meer gefrustreerd is en misschien de voorkeur geeft aan intense muziek om stoom af te blazen. Maar dat moeten we nog verder onderzoeken.”

Mensen in hokjes duwen wil Greenberg allerminst, voegt hij nog toe. “Muzikale voorkeuren verschuiven en veranderen, ze zijn niet in steen gebeiteld. We suggereren niet dat iemand alleen maar extravert of alleen maar open is, we hebben allemaal combinaties van persoonlijkheidskenmerken en combinaties van muzikale voorkeuren van verschillende gradaties. Onze bevindingen zijn gebaseerd op gemiddelden, want we moeten ergens beginnen om verbanden te kunnen zien en begrijpen.”

“Toekomstig onderzoek zou de verbanden tussen muziek en persoonlijkheid in reële omgevingen moeten testen. Dit om te zien hoe muziek een brug kan zijn tussen mensen uit verschillende culturen over de hele wereld”, besluit Greenberg.

