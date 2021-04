eWhoring is het nieuwe catfishing: “Hij wilde mijn naakfoto’s aan mij terugverkopen in ruil voor een cadeaubon”

eWhoring. Dat is de term die de BBC documentaire ‘When Nudes Are Stolen’ gebruikt voor het fenomeen waarbij pikante afbeeldingen en video’s van vrouwen worden gestolen en verhandeld op underground plaforms. Scammers kopen die foto’s op, en verkopen ze door met een fake-profiel. Het is dus een extreme vorm van catfishing, je online anders voordoen dan je werkelijk bent.

iCloud gehackt

Ook jij en ik kunnen het slachtoffer worden van zo’n scammingpraktijken. In lifestylemagazine Glamour vertelt Aysha (een schuilnaam) over hoe haar foto’s terechtkwamen op eWhoring websites. Op een avond ontving ze een instagrambericht van een onbekende man, die haar waarschuwde dat er expliciete foto’s en video’s van haar en haar vriendje online waren gelekt. Ze negeerde het bericht, al zeker omdat ze geen vriendje had, maar even later stuurde de man een link naar een website waar de beelden op te zien zouden zijn. Dat negeerde ze ook, tot hij een screenshot stuurde die zo’n 30 foto’s en filmpjes toonde uit haar persoonlijk iCloud account die ze vijf jaar eerder maakte met haar toenmalige vriend. Plots was ze trending op Pornhub. “Alles was te zien”, zegt ze. “Mijn gezicht, mijn lichaam, zelfs mijn volledige naam. Ik was in shock.”

Quote De enige schuldige is de persoon die de beelden lekt en verkoopt, niet de vrouw die elk recht had om een beeld te maken van haar eigen lichaam.

Ook voormalig (naakt)model Jess Davies, die de BBC documentaire presenteert, werd slachtoffer van eWhoring. “Toen ik erachter kwam dat mijn oude foto’s werden verkocht door eWhorers, voelde ik me vies en waardeloos. Dat soort mensen willen je reduceren tot een object, in plaats van een menselijk wezen met wensen en dromen. Toen we voor de documentaire een foto van mij op een eWhoring forum plaatsen, reageerde er iemand binnen de twee minuten dat ze mij herkenden en mijn ‘pack’ hadden: de collectie naaktfoto’s die gehackt was. Ze wilden het pakketje aan me verkopen voor een tegoedbon van Amazon. Dat was hartverscheurend. Het deed me inzien hoe wijdverspreid mijn foto’s verkocht en gelekt moeten zijn geweest.”

“Dat ik mezelf dan maar niet halfnaakt had moeten laten fotograferen? Dat is een gevaarlijke gedachtegang, want zo kruip je in de rol van de dader in plaats van het slachtoffer", vertelt Davies. “Ik ben niet degene die mijn foto’s gebruikt om mensen te scammen. Dat is een bewuste keuze die iemand anders in mijn plaats heeft gemaakt. De enige schuldige is de persoon die de beelden lekt en verkoopt, niet de vrouw die elk recht had om een beeld te maken van haar eigen lichaam."

