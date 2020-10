Els Hoebrechts eert overleden papa Johny Voners in NINA: “De rol van Xavier speelde hij ook voor mij. Papa wou ons stabiliteit bieden en brood op de plank”

Fuck de filter: Vlaamse en internatio­na­le influen­cers doen oproep voor meer puistjes, poriën en rimpels op Instagram

11 september Britse make-upartieste Sasha Pallari is de filters op sociale media grondig beu. Met de hashtag #filterdrop moedigt ze aan om ons echte, blote gezicht te delen, inclusief puistjes, poriën en rimpels. Ook Vlaamse influencers Laurentine Van Landeghem en Nadia El Makhfi doen mee. “Het schoonheidsideaal wordt voor een deel bepaald door de modellen in magazines. Daar kunnen we niets aan veranderen. Maar wat we tonen online? Dat hebben we in eigen handen.”