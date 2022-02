Elke dag een green juice en sporten na middernacht: zo blijft topchef Marcelo Ballardin fysiek en mentaal in vorm

“Ik zou nooit boter of olijfolie schrappen om op mijn lijn te letten’.” Tv-kok Loïc Van Impe onthult zijn gezonde gewoontes

Op sociale media is hij al langer razend populair en met Loïc Tussen 2 Vuren heeft hij opnieuw een eigen kookprogramma op VTM beet. Jawel: de carrière van Loïc Van Impe (27) loopt als een trein. En alles wat hij doet, doet hij even gedreven: “Ik heb mijn desemstarter Jeanine gedoopt, omdat ze écht mijn kindje is. Ik geef haar elke dag te eten en check altijd of alles oké met haar is als ik thuiskom.” De tv-kok vertelt waar zijn fanatieke aard vandaan komt, welke gezonde gewoontes hij heeft en hoe hij zijn lichaam onderhoudt naast al dat lekker eten.

