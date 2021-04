Eeuwige piekeraar? Veerle Dobbelaere legt uit hoe je dat kan aanpakken: “Wees niet boos op je brein”

Een mallemolen van angstige gedachten die je stress bezorgt en waar je met moeite uit geraakt. Nee, piekeren is geen pretje. Maar het is wel heel menselijk, sust Veerle Dobbelaere, actrice en life- en mental coach. Ze legt ons uit waarom we piekeren, wat het met ons doet en hoe we de rust in ons brein doen terugkeren. Volgende dinsdag, 4 mei, in NINA’s Feel Good-maand, deelt ze nog meer tips tijdens een Instagram Live. “Nadenken voelt als vrijheid. Piekeren voelt als een gevangenis.”

Heeft je brein het voorbije jaar ook overuren gedraaid? We waren veel alleen, leefden in een pandemie. Je zou voor minder angstige gedachten hebben. “Mensen hebben zich te pletter gepiekerd”, zegt Veerle Dobbelaere. Als life- en mentalcoach merkte ze de voorbije maanden dat enorm veel Belgen aan het overpeinzen gingen. “Er was zo veel onrust, verandering en onzekerheid. En hoe meer onzekerheid, hoe meer gepieker. Plus, corona zorgde ervoor dat onze karaktereigenschappen en gedragspatronen zich nog sterker manifesteerden. Voor sommige mensen betekende dat dat ze hun gedachten niet meer onder controle kregen.”

“Ik had er zelf ook last van”, zegt Dobbelaere. “Gelukkig ben ik van nature geen overpeinzer, maar toen in het begin van de pandemie mijn professionele agenda leegliep, worstelde ik toch ook met een stroom aan negatieve gedachten. Maar ik bekijk het graag zo: omdat mijn brein me op die onaangename ontwikkelingen wees, ben ik snel in actie geschoten om mensen digitaal te gaan begeleiden.”

Quote De angstige gedachten houden je in hun greep, of je dat wil of niet. Veel piekeraars hebben het gevoel dat ze de uit-knop niet kunnen indrukken. Veerle Dobbelaere, Life- en mental coach

Een gevangenis

Wie vaak piekert, weet dat het geen pretje is. Dobbelaere beschrijft het alsof je in een lange, donkere tunnel zit, waarvan je het licht aan het einde niet ziet. En dat maakt je onrustig, en niet zelden ongelukkig. “Als we piekeren, doen we dat vaak over de toekomst. ‘O nee, dit onaangename ding zal gebeuren.’ En we halen ons dat toekomstbeeld heel uitgebreid voor de geest. Je belééft die situatie al. Inclusief de onaangename gevoelens die met die situatie komen: die beleef je ook al. Tegelijk kan je niet meer van het nu genieten. Dat is dus een dubbele impact.”

Piekeren onderscheidt zich zo van gewoon nadenken. Maar ook: bij piekeren zit je vast, bij nadenken ben je vrij. “Bij nadenken vertrek je meer vanuit mogelijkheden”, zegt Dobbelaere. “Je kan stoppen wanneer je wil of over iets anders nadenken. Je hebt keuzes. Piekeren voelt meer als een gevangenis. De angstige gedachten houden je in hun greep, of je dat wil of niet. Veel piekeraars hebben het gevoel dat ze de uit-knop niet kunnen indrukken.”

Wat maakt je een piekeraar? Voor een stuk zit dat al voorgeprogrammeerd in je DNA. “De een is gewoon meer optimistisch, de ander meer pessimistisch. Een ander deel wordt geconditioneerd door je omgeving. Als je ouders je als kind altijd op mogelijke gevaren wezen, dan kan dat je wantrouwigheid of angst aanwakkeren. Maar je hebt het ook een stuk zelf in de hand. Je kan jezelf ook een deel herconditioneren om minder te piekeren.”

Quote Evolutio­nair gezien vergrootte negatief denken en wantrouwig zijn je kans op overleven. Beter een negatieve gedachte te veel dan er een te weinig. Veerle Dobbelaere, Life- en mental coach

Klinkt mooi. Heel graag. “Maar”, zegt Veerle, “het kan niet de bedoeling zijn om je gepieker volledig uit te schakelen. Want piekeren heeft absoluut zijn nut.” In vroegere tijden hielp het ons te overleven. “Zowat alles wat je brein doet, is gericht op ons in leven houden. Met die alarmerende gedachten hield het ons, duizenden jaren terug, weg van gevaar. Evolutionair gezien vergrootte negatief denken en wantrouwig zijn je kans op overleven. Beter een negatieve gedachte te veel dan er een te weinig. Maar nu verkeren we als mens natuurlijk nog zelden in levensgevaar. Dus focust ons brein met die functie op andere zaken die ons angst aanjagen. Disproportioneel, vaak. En wij zijn niet altijd in staat om dat met de nodige nuchterheid zo te ervaren.”

Ademen

Nuchterheid: een sleutelwoord voor wie dat piekeren onder controle wil krijgen. Je er bewust van zijn is de eerste stap. “Pas als je beseft dat je piekert, kan je er iets aan gaan doen”, zegt Veerle. “In grote lijnen moet je je brein deze reflexen aanleren: ten eerste, nagaan wat de echte feiten zijn. Wat is er écht aan de hand? Zit er iets tussen dat een reëel gevaar is? Daarna: jezelf afvragen wat je kan doen. Moet je actie ondernemen? En tot slot, ook erg belangrijk: stel vast waarover je op dat moment níét hoeft te piekeren. Wat gaat er goed? Wees ook niet boos op je brein en zie de piekergedachten niet als een vijand.”

Dobbelaere tipt ook nog een concrete ‘antipiekeractie’ die je kan ondernemen. Ademen. As simple as that. “Onze ademhaling is een fantastische tool waarmee je je hele rustsysteem in gang kan zetten. Daardoor kan je helderder denken. Plus, door je aandacht op je ademhaling te focussen, haal je jezelf uit je hoofd. Uit die tunnel. Daar gaan we in de Instagram Live op 4 mei nog verder op werken.”

Mei is Feel Good-maand met Veerle Dobbelaere bij NINA

Met de zomer in zicht wordt het tijd om dat coronadipje van ons af te schudden. Geen idee hoe je daaraan begint? De hele maand mei begeleidt NINA je daarbij, samen met life- en mental coach Veerle Dobbelaere. Elke week krijg je een nieuw artikel vol tips, die Veerle elke dinsdag in een live coachingsessie op NINA’s Instagrampagina voor je toelicht en demonstreert. De planning

Op dinsdag 4 mei, 19u: tips om minder te piekeren.

Op dinsdag 11 mei, 19u: creëer zelf een goed humeur.

Op dinsdag 18 mei, 19u: zo slaap je beter.

Op dinsdag 25 mei, 19u: geef jezelf meer energie. Om jezelf daarna verder klaar te stomen, krijgen NINA-lezers een exclusieve korting van 25 procent op Veerles online coachingprogramma ‘Ademruimte’. De kortingscode maken we binnenkort bekend.

Lees ook: