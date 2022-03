Eerst sliep ze in stations, nu is ze cyberspecialist bij Microsoft: Nadia Aimé ijvert voor meer vrouwen in IT

“Jaag je droom na en je komt er wel.” Als iemand daar het levende bewijs van is, is het wel Nadia Aimé (28). Zij stopte op haar vijftiende met school en belandde op straat, maar is vandaag cyberspecialist bij Microsoft België. Als ambassadrice van Plan International wil ze meisjes aanmoedigen om hun ambities waar te maken, los van wat de samenleving van hen verwacht. “Als je eenmaal jouw passie vindt, is het zo makkelijk om je eraan toe te wijden.”

Nog te veel vrouwen krijgen nooit de kans om naar school te gaan, of kiezen niet de juiste opleiding omwille van genderrollen en stereotypen. Daarom lanceerde Plan International op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een nieuw project dat meisjes wil aanmoedigen om voor hun dromen te gaan. De Belgische organisatie streeft naar gelijke kansen voor meisjes, en wil toegang tot elke vorm van onderwijs voor iédereen verzekeren.

En niemand die beter het boegbeeld voor de campagne kon zijn dan Nadia Aimé. Het verhaal van de drukbezette vrouw is even inspirerend als motiverend, ze mocht er zelfs een TED Talk over geven. Na ettelijke meetings krijgen we haar eindelijk te pakken, terwijl ze onderweg is om haar kinderen van school te halen. “Mijn leven stopt nooit”, vertelt ze buiten adem maar dolenthousiast. “Soms voelt het overweldigend aan, maar dat ik hou van wat ik doe, helpt.” Haar leven was lang niet altijd rozengeur en maneschijn.

Koken is als coden

In 2008 arriveert Nadia in België, maar door omstandigheden stopt ze op haar vijftiende met school en belandt ze op straat. “Ik sliep in parken en metrostations. Ik had geen idee waar ik naartoe moest om hulp te zoeken. Uiteindelijk werd ik doorverwezen naar het OCMW en belandde ik in pleeggezinnen.”

“Ik had op dat moment geen grootse dromen, ik wilde gewoon overleven.” Nadia komt terecht in een opleidingsprogramma waarbij ze twee dagen les krijgt en drie dagen moet werken. “Er waren niet veel opties, maar ik koos bewust voor koken. Voor iemand die het gevoel van honger maar al te goed kent, voelde dat als een veilige optie. Eigenlijk kan je koken vergelijken met coderen: je mixt een aantal ingrediënten om een bepaald resultaat te krijgen. Het was leuk, maar niets voor mij.”

Volledig scherm Nadia Aimé.

Ondertussen was Nadia meerderjarig. “Maar doordat ik geen diploma had en nauwelijks Frans of Nederlands sprak, was het heel moeilijk om werk te vinden. Ik solliciteerde voor tal van vacatures, maar zelfs voor jobs in een pakhuis kreeg ik een nee te horen. Op een bepaald moment ben ik maar als poetsvrouw beginnen werken. Tot op de dag van vandaag bak ik niks van poetsen”, vertelt ze al lachend.

Gameboys en computers

Op een dag valt Nadia op een vacature die haar leven zal veranderen. “De Vrije Universiteit van Brussel zocht een administratief assistent die Engels sprak, dus ik dacht meteen: dat kan ik! Tijdens de sollicitatieprocedure moest ik een Excelbestand verwerken. Ik ben altijd een nerd geweest: ik hield van computers als kind, maar ik had zero ervaring met Excel. Zo snel ik kon, googelde ik hoe ik zo’n bestand moest verwerken.”

Zo belandt Nadia op haar achttiende voor het eerst in een kantooromgeving. “Op een dag stuurde mijn baas me naar de IT-afdeling voor een werkje. Ik dacht: dat kan ik toch niet? Nooit was het in mij opgekomen dat ik capabel zou zijn voor dat soort werk.“ Maar wanneer een van de IT-medewerkers haar de basisprincipes van coderen uitlegt, begrijpt Nadia de logica erachter meteen. “En dat voelde bijna als een Eurekamoment. Ik had zoveel uren van mijn leven aan manueel werk gespendeerd en besefte plots dat ik ook geld kon verdienen door mijn verstand te gebruiken. Vol opwinding wandelde ik dat gebouw buiten.”

Quote Ik spendeerde uren en uren aan coderen, ik kwam nauwelijks buiten. Maar het voelde niet als een opgave. Eerder als een natuurlij­ke reflex.

Nadia kon niet wachten om zich te verdiepen in de wereld van het coderen. “Ik weet dat het niet ecologisch is, maar omdat ik geen computer had, printte ik op mijn werk pagina’s en pagina’s vol codes af om ze thuis te kunnen bestuderen. Vanaf dat moment bracht ik elk weekend door in mijn appartement om zoveel mogelijk bij te leren. Ik spendeerde er uren en uren aan, maar het voelde niet als een opgave. Wanneer je eenmaal jouw passie vindt, is het zo makkelijk om je eraan toe te wijden. Alsof je een Netflix-serie bingewatcht: je kan maar niet stoppen.”

12 maanden de tijd

De combinatie van haar job als administratief assistent en de uren waarin ze zichzelf bijschoolt worden op den duur zwaar voor Nadia. “Ik smeekte de vakbond om me te laten stoppen met werken en me de tijd te geven om mijn codeervaardigheden verder te ontwikkelen. Ik schreef zelfs een essay om hen te overtuigen. Ik weet niet of het vandaag nog mogelijk zou zijn, maar ze gaven me twaalf maanden.” En kijk: vandaag is Nadia cyberspecialist bij Microsoft. Daarnaast is ze ook onderneemster en oprichtster van ‘She Leads Digital’, een organisatie die vrouwen wil aanmoedigen om in de ICT-wereld te stappen.

Quote Genoeg eten, een dak boven mijn hoofd: het leven dat ik vroeger voor ogen hield, lijkt in de verste verte niet op het prachtige leven dat ik vandaag leid. Nadia Aimé

Met Plan International hoopt Nadia andere meisjes en vrouwen in de wereld te inspireren om ook hun dromen achterna te jagen, wat die ook mogen zijn, wat hun situatie ook is. “Er zijn zoveel momenten geweest waarop ik wanhopig was. Ik visualiseerde mij dan hoe ik wel wilde dat mijn leven eruit zou zien. Genoeg eten, een dak boven mijn hoofd,... Dat leven leek in de verste verte niet op het prachtige leven dat ik vandaag leid. Ik moet nog steeds wennen aan hoe hard mijn leven veranderd is. En ik wens zo’n wending anderen ook toe.”

