Eenvoudige quiz legt uit waarom iedereen anders omgaat met de coronamaatregelen. Doe zelf de test

Een nieuwe vergadering van het overlegcomité brengt ook nieuwe maatregelen met zich mee. En iedereen gaat daar op een andere manier mee om. Met deze quiz kan je zelfs achterhalen hoé je er anders mee omgaat. Ben jij een ‘Brain’ die eerst antwoord wil op al zijn vragen, een ‘Rebel’ die vooral naar vrijheid verlangt of eerder een ‘Buddy' of 'Boss’?

We interpreteren de coronamaatregelen allemaal anders. En bijgevolg verschilt onze uitvoering ervan ook. Een beetje vreemd? De regels zijn toch hetzelfde voor iedereen? Wel ja, maar de praktijk blijkt anders. Verschillend zijn is nu eenmaal iets menselijks. Een eenvoudige quiz wil mensen daarom uitleggen wáárom jij anders met de maatregelen omgaat dan je buur. Je doet de quiz en krijgt een type toegewezen dat de verklaring biedt. Zo stelt de ‘Brain’ alles in vraag, wil de ‘Rebel’ zich geen regels laten opleggen, doet de ‘Buddy’ extra zijn best om zijn geliefden de beschermen en wil de ‘Boss’ precies weten wat er van hem verwacht wordt. Het doel? Elkaar beter begrijpen in de nieuwe situatie die corona met zich meebrengt.

Het idee voor de online vragenlijst en indeling van reactietype komt van Amerikaans spreker en schrijfster Gretchen Rubin. Rubin onderzocht waarom en wanneer mensen verwachtingen wel of niet nakomen. Het resultaat: vier verschillende reactietypes. In vrijwel elke rol die we spelen - als familielid, leraar, vriend of collega - is het nuttig om onze eigen denkrichting en die van anderen te kennen. Als we de perspectieven van andere mensen kunnen zien, begrijpen we waarom, vanuit hun standpunt, hun acties logisch zijn.

De quiz is een initiatief van Leuvens communicatiebedrijf Remy Communication en Well Communication, die samenwerkten met negen* andere Belgische marketing agencies onder de hashtag #ShareTheStoriesNotTheVirus. Ook Vlaams minister van Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V), en epidemioloog Pierre Van Damme ondersteunen dit initiatief.

“Zonder met een vinger te wijzen, willen we via een eenvoudige quiz burgers de handvatten geven om elkaar beter te begrijpen”, zegt Saartje Van Nijlen, coach online bij Remy Communication. “Want iedereen gaat duidelijk anders om met de maatregelen. Maar dat is menselijk. Zeker bij jongeren, die op dit ogenblik nog op zoek zijn naar zichzelf, valt de crisis op een slecht moment. Via de quiz kunnen ze alvast leren waarom ze op hun manier reageren en dit ook delen met hun familie en vrienden. Is dat nu op een rebelse manier of door duizend vragen te stellen, dat is allemaal mogelijk.”

De vier types nog eens op een rij:

The Boss: zij willen weten wat er moet gebeuren en verwachten hetzelfde van anderen

The Brain: zij willen eerst antwoorden op al hun vragen

The Buddy: zij willen heel hard hun best doen, vooral om hun naasten te beschermen

The Rebel: zij willen vrijheid om iets op hun eigen manier te doen

Welke type ben jij? Doe zelf de test

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

* Influo, The Brand Connectors, Meltwater, Lunatink, Zenia.be, Tunity, theConversation, The Brand Connectors, MOTCHA.