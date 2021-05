Een voorproefje van NINA. Prof seksueel strafrecht Liesbet Stevens: “Mijn scheiding leerde me dat je voldoende tijd moet schenken aan partner en gezin”

Er was die keer, als studente op straat. Een onbekende man hurkte tussen twee wagens toen ik passeerde. Broek op de hielen, masturberend. Een andere keer, net hetzelfde: een wildvreemde in zijn auto, hand in de broek. Ik dacht dat hij gewoon de weg wilde vragen. Als jonge journaliste op persreis: een oudere collega ontfermde zich over me. ’s Avonds stond hij aan de deur van mijn hotelkamer. Met een fles champagne en slechts een handdoek rond zijn middel. ‘Of ik hem wilde bedanken?’ Ik gooide de deur dicht, hij sprak daarna geen woord meer. Ooit als tienermeisje in een lunapark: een jongen drukte zijn lid opzettelijk tegen me aan terwijl ik Mario Bros speelde. Te verstijfd – pun intended – om hem van me weg te duwen. Een paar jaar geleden, met mijn vijfjarige zoon achterop de fiets. Een man riep ‘hoer’ en maakte een pijpend gebaar. “Wat is ‘hoer’, mama?”