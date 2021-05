Een voorproefje van NINA. Ontdek morgen wat Belgisch model Marloes te zeggen heeft over haar relatie met popidool Cody Simpson

Van een wafel in Gent naar het zonovergoten Los Angeles. Dat is het begin- en het voorlopige eindpunt van Marloes Stevens’ modellencarrière. De Gentse woont in Amerika en vond er de liefde, het geluk en het succes. “Als je goede dingen doet in het leven, geeft het leven je goede dingen terug.”

Hoe twee werelden zo verschillend kunnen zijn. Terwijl ik ’s avonds in een al pikdonkere woonkamer zit met een berg afwas van een drukke werkdag in mijn vizier, straalt het Gentse model Marloes Stevens op mijn computerscherm. Ze is op het goddelijke Saint Barts, het jetseteiland van de Caraïben, voor een opdracht. Some girls have all the luck. Haar vriend loopt er ook ergens rond, zegt ze terloops. Die luistert naar de naam Cody Simpson. Popidool, ontdekt op YouTube, ex van Miley Cyrus, goede vriend van Justin Bieber en mogelijk binnenkort zelfs een olympisch zwemmer (hij doet mee aan de kwalificatiewedstrijden in zijn thuisland Australië).

Het was wereldnieuws toen Cody’s moeder eind vorig jaar een kerstkiekje van haar zoon en zijn Belgische vlam op Instagram postte. Sindsdien delen de twee tortelduifjes geregeld een foto of filmpje van hun prille liefdesgeluk. En zo wil Marloes het liever nog een tijdje houden. Ze is nog niet klaar om te praten over dat deeltje van haar leven, maar over al de rest is ze een open boek. Het is geen wonder dat Cody kansloos voor haar charmes is gevallen. Mannequin bij het iconische bureau Elite Model, een vlotte vertelster met Gentse tongval, een guitige lach en een down-to-earth attitude. Met de looks van Hollywood, maar niet de streken.

“Tijdens het shoppen in Gent was ik een wafel aan het eten. Een scout van een modellenbureau sprak me aan. Ik was totaal verrast. Model worden, daar had ik eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht. De man ging ook de winkel in om met mijn mama te praten. Of haar dochter geen testshoot wilde komen doen? Maar ik was veertien toen, en mama vond school belangrijker. Pas in het zesde jaar middelbaar onderwijs ben ik zelf naar een bureau in Brussel gestapt. Voor ik het wist, deed ik opdrachten in Londen en Parijs en vrij snel ben ik dan in New York gaan wonen. Maar het is dus allemaal begonnen met een wafel in mijn hand. (lacht)” Benieuwd naar meer? Lees morgen het volledige interview in NINA of op nina.be.

