Een kop koffie die het lijf van borstkankerpatiënten viert? Zo ziet dat eruit

Vandaag is Wereld Koffiedag en oktober is Internationale Borstkankermaand, een ziekte waar 1 op de 9 Belgische vrouwen en elk jaar 81 mannen mee in aanraking komt. Goed doel ‘Cups of Courage’ wil daarom borstkankerpatiënten op een unieke manier vieren: met koffiekoppen die hun lichamen eren. Met de opbrengsten wordt Belgisch onderzoek naar een vaccin tegen herval gesteund.

De eerste tumor is bij borstkanker zelden dodelijk. 87 procent van de vrouwen die de diagnose kregen, is na vijf jaar nog in leven. Als de kanker stadium 1 was, is dat zelfs 94 procent.

Maar er is altijd het gevaar voor herval. Van alle kankersterfgevallen in de wereld is 90 procent te wijten aan een terugkerende tumor of een uitzaaiing. Het ‘VUB-VIB Center for Structural Biology’ van de Vrije Universiteit Brussel werkt daarom aan een baanbrekend vaccin dat een herval met uitzaaiingen zou kunnen voorkomen door met specifieke kankercellen het immuunsysteem te boosten.

Survivors staan model

Dat onderzoek wil het goede doel ‘Cups of Courage’ tijdens deze borstkankermaand steunen. Ze riepen daarvoor de hulp van een keramiste in: Laura Strybol van keramiekstudio Bol.L. Zij creëerde drie koffiekoppen gebaseerd op de unieke lichamen van borstkankerpatiënten Sabrina, Anne-Marie en Kevin. Die drie moedige Belgen delen deze maand ook hun persoonlijke verhaal op de website van ‘Cups of Courage’.

Volledig scherm © Cups of Courage

“Ook al was de kans op een gezwel in de andere borst klein, ik koos er toch voor om die ook te laten amputeren”, vertelt Sabrina. “Dat gaf en geeft me nog altijd heel veel gemoedsrust. Daardoor heb ik nu twee grote littekens op beide borsten. Maar ik ben geruster nu.” Kevin liep al van kinds af aan met gezwollen klieren aan de zijkant van zijn borst rond. “Twee jaar geleden keek ik naar Gert Late Night en ik zag er twee mensen van BorstkankerMAN vzw aan het woord. Daarna ben ik op controle gegaan bij de huisarts. Een dikke maand na de uitzending kreeg ik al de eerste chemotherapie toegediend.”

De exclusieve koffiekoppen zijn de hele maand te koop op cupsofcourage.be of in Fosbury & Sons in Antwerpen. Een kop kost 50 euro, en de opbrengst stort Cups of Courage door naar het VUB Yamina Krossa fonds. Yamina is de oprichtster van vzw Benetiet en overleefde zelf ook borstkanker. Ze richtte haar fonds in 2018 op aan de VUB om het onderzoek naar het kankervaccin te helpen financieren.

Meer informatie over het fonds en het onderzoek vind je op vub.be.

Meer info over de kopjes op cupsofcourage.be.

