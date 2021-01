Een kindje adopteren, reisbureau openen of Olympische medaille winnen: deze Vlamingen durven groots te dromen voor 2021

Eerlijk is eerlijk: we willen 2020 het liefst zo snel mogelijk vergeten en het ‘oude normaal’ weer oppikken. Bring on 2021! Al gillen we dat niet zonder een tikkeltje angst, want wie kan garanderen dat dit jaar effectief beter wordt? En toch: sommige Vlamingen laten dat niet aan hun hart komen en gaan 2021 om hun eigen redenen met volle goesting tegemoet. Richting Olympische Spelen, een eigen reisbureau of eindelijk een gezinnetje. Drie mooie verhalen die inspireren om zelf ook hoopvol dit nieuwe jaar te beginnen.