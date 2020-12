Een half miljoen Belgen is koopverslaafd: “In een razend tempo had ik 20.000 euro schulden”

Covid-19 mag ons dan wel behoeden voor diners met dronken nonkels, tegen de ergste kerstellende kan zelfs een pandemie niet opboksen: naast kerstfilms en dito jingles moeten we ook dit jaar koopmaand december doorstaan. De slachtoffers zijn even talrijk als onzichtbaar: liefst 5 procent van de Belgen is koopverslaafd, vaak zonder dat te beseffen. Diana is één van hen. Pas na tien jaar kreeg ze te horen dat ze met een verslaving kampte. “Wanneer ik me rot voelde, dook ik de winkelstraat in om nieuwe kledij te scoren.” Kan iedereen hierdoor getroffen worden? Hoe kan je het probleem herkennen? En wat kan je eraan doen? Een professor en verslavingsexpert geven tekst en uitleg.