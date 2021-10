Een beetje doemdenken is heilzaam en een parentale burn-out zie je aankomen: 10 nieuwe inzichten voor een betere mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een hot topic . Belgen worstelen meer met burn-outs of eetstoornissen en de wachttijden in de mentale zorg zijn ellenlang. Ter ere van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober delen we tien inzichten uit recente stukken die de redactie zijn bijgebleven en die je helpen je mentale huishouden op orde te krijgen. Van remedies voor ‘sociale katers’ of tips voor meer werkgeluk tot het beste wapen tegen burn-out.

Als we iets hebben gedaan de afgelopen maanden, dan is het wel klagen en zagen over de pandemie. Maar dat is niet erg, zegt klinisch psycholoog Filip Raes. Want onze voorliefde voor negativiteit hélpt ons. Waarom klagen we zo graag, hoe komt het dat we zoveel oog hebben voor het negatieve en hoe dient ons dat? “Een beetje doemdenken, piekeren, klagen, roddelen: het heeft allemaal zijn voordelen.”

We hebben lang uitgekeken naar de terugkeer naar het ‘oude normaal’, maar nu het zover is, moeten we toch een geeuw onderdrukken. Voelt al dat socializen vermoeiend voor je aan? Dan kan je een ‘sociale kater’ oplopen. Professor sociale psychologie Alain Van Hiel en neuroloog Steven Laureys lichten het fenomeen toe. “Sociale vaardigheden zijn als spieren. Als die spieren niet gebruikt worden, verslappen ze.”

Het mentale emmertje van heel wat Belgische ouders zit overvol. Ze sloven zich uit voor de kinderen, kunnen zich niet meer opladen en voelen zich lusteloos, geïrriteerd en uitgeput. “En dat heeft negatieve gevolgen voor het hele gezin”, zegt gezinstherapeut Tim Verleyzen. Hij legt uit hoe je een parentale burn-out herkent en wat je kan doen om je ervoor te behoeden. “Als ouder merk je de waarschuwingssignalen vaak niet op.”

Volledig scherm Veel Belgische jongeren ontwikkelden tijdens de pandemie een ongezonde relatie met eten. © Pexels

De helpdesk van Eetexpert, het Vlaams kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, kreeg vorig jaar opvallend meer vragen van jongeren en bezorgde ouders binnen. “Help, ik heb last van obesitas” tot “het eetgedrag van mijn kind leidt tot spanningen aan tafel”: klinisch psycholoog An Vandeputte geeft een antwoord op de meest voorkomende bekommernissen.

Burn-outs swingen de pan uit, dus in steeds meer landen is werkgeluk het hoogste goed. Burn-outexpert Lode Godderis bespreekt de nieuwste inspirerende initiatieven met ons. “We denken in Vlaanderen te vaak dat hard werken gelijkstaat aan veel uren kloppen.”

Vlaanderen is een van de regio’s met de hoogste suïcidecijfers in Europa. Voor jongeren tussen 15 en 19 jaar is het zelfs de voornaamste doodsoorzaak. Omdat niets doen nooit een goede reactie is, lichten de directrice van de Zelfmoordlijn én iemand die de dood in de ogen keek toe wat je kan doen als je bezorgd bent om iemand die in de put zit. Toen naar aanleiding van de trieste bekentenis van Meghan Markle. “Het vraagt veel moed om toe te geven dat het niet goed gaat en dat je hulp nodig hebt.”

Niet elke zwangere vrouw is in ‘blijde’ verwachting. Maar om hulp vragen is moeilijk. Dat kan gevaarlijk zijn, want zonder de juiste zorg schuilt er een prenatale depressie om de hoek. En die kan zware gevolgen hebben. “Door de stress beviel ik van een prematuurtje”, getuigt Carmen (31). Vroedvrouw en psychotherapeute An-Sofie Van Parys legt uit waaraan je zo’n prenatale depressie herkent.

Volledig scherm Heel wat zwangere vrouwen worstelen met een prenatale of postnatale depressie. En toch blijft de aandoening vaak onbehandeld. © Cottonbro via Pexels

Hoe komt het dat de ene mama na de bevalling op een roze wolk zit, terwijl de ander kraamtranen verbijt? Twee experts vertellen over het hoe en waarom van de babyblues. “Zo’n tien procent van de pas bevallen vrouwen worstelt met een postnatale depressie.”

In een tijdperk waarin sociale media zo met ons leven vervlochten zijn, lijkt offline gaan ondenkbaar. Maar voor sommigen is de maat vol. Kim en Julie besloten vorig jaar om Facebook en co. vaarwel te zeggen en hebben daar nog geen moment spijt van gehad. Digitale detoxcoach Christine Wittoeck helpt je te bepalen of het ook voor jou een goed idee zou zijn om met Facebook en co. te kappen. “Sociale media zijn als slotmachines in een casino.”

Het aantal mensen dat langdurig ziek is door een burn-out of depressie is in ons land met 40 procent gestegen. Gepensioneerd psychiater Edel Maex (65) is zenleraar en oprichter van de Stresskliniek in Antwerpen. Hij ziet er met eigen ogen dat meditatie het antwoord kan zijn op onze mentale kwetsbaarheid. “Al na acht weken training zijn er duidelijke veranderingen in de hersenen zichtbaar. Mediteren is bovendien schandalig simpel.”

