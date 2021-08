E-peritieven maakt ons ongelukkiger én ongezonder. “Hoe vaker je het doet, hoe nadeliger voor je welzijn”

“Onderzoek van voor de coronaperiode toonde reeds aan dat zij die vaak samen eten beter in hun vel zitten en ook gezonder eten. Mensen die vaak samen het glas heffen, zijn gelukkiger dan zij die dit niet doen", vertelt Katrien Maldoy, onderzoekster in de communicatiewetenschappen op UAntwerpen.

Onder anderen prof. dr. Charlotte De Backer, werkzaam aan hetzelfde departement van de UA, nam onze eetgewoonten onder de loep. Eind vorig jaar verscheen haar manifest Niet Iedereen Kan Een Bizon Schieten, over het belang van samen eten. “De grondslag van onze samenleving zoals we die vandaag kennen - we beseffen dat door de coronacrisis meer dan ooit - is sociaal contact”, legt ze uit. “De basis van dat sociaal contact is dan weer samenwerking en vertrouwen hebben in elkaar. Voeding speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Sommige evolutionaire antropologen zijn ervan overtuigd dat je die samenwerking kunt herleiden tot het feit dat we eten delen met elkaar.”

Prof. Charlotte De Backer: “Onze voorouders moesten elkaar helpen om aan eten te geraken, zeker vanaf het moment waarop vlees deel werd van ons eetpatroon. Dat verklaart ook waarom mijn manifest de titel ‘Niet Iedereen Kan Een Bizon Schieten’ kreeg. Toen onze voorouders na de jacht met een bizon terugkwamen, moest het vlees verdeeld worden. Zo ontstonden er sociale dilemma’s binnen de groep. Wie krijgt welk stuk? Krijgt iedereen evenveel? Die coöperatie om aan gevarieerde voeding te geraken en de dilemma’s die daarmee gepaard gaan, hebben ons gemaakt tot wie we zijn: sociale wezens."

Ode aan familierecepten

Charlotte De Backer vergelijkt een kant-en-klare maaltijd met seks zonder liefde. “Ik ben zeker niet tégen convenience food, ik maak er zelf gretig gebruik van. Toch moeten we er een beetje mee oppassen. Intuïtief leggen we namelijk een verband tussen koken en de moeite die het kost om de maaltijd te bereiden.”

Haar onderzoek vormt dan ook een ode aan familierecepten. “Ze vormen een deel van onze identiteit, en familierecepten bevatten bijgevolg bij wijze van spreken een stukje van ons DNA. De culinaire tradities verderzetten is heel belangrijk om die familiale verbondenheid ten volle te ervaren. Vandaag de dag zijn het eerder chef-koks die ons inspireren, en dan is er ook nog de opkomst van sociale media.”

“Persoonlijk begrijp ik de hype niet rond gerechten van influencers. Als je recepten van een chef-kok volgt, doe je dat omdat je wil bijleren van iemand die dag in dag uit met voeding bezig is. Dat heeft nut. Maar als je grijpt naar de recepten van een influencer, die in alle eerlijkheid niet beter kan koken dan jij en ik maar gewoonweg af en toe in de keuken aan de slag gaat, en daar beelden van maakt, dan vraag ik toch me af waar je mee bezig bent. Je kopieert een stuk van de identiteit van iemand die je totaal niet kent, wat je op sociaal gebied dus ook niets oplevert. Je vraagt dan beter een recept aan je grootmoeder, nonkel, goede vriend of andere naaste.”

Plan B: e-peritieven

Op sociaal en communicatief gebied haal je het meest uit samen eten, zegt prof. De Backer. “Als je eet uit dezelfde potten of voeding deelt. Ik heb het dan over bijvoorbeeld tapas, sushi of Chinees. Ook de Ethiopische keuken, nu trouwens erg in opmars, is een aanrader. De gulden regel is: hoe groter het besmettingsgevaar, hoe beter de band zal zijn. Dat heeft te maken met vertrouwen: je rekent erop dat de ander je niet zal vergiftigen of een bepaalde ziekte zal doorgeven.”

Maar dat was allesbehalve evident tijdens de pandemie. We kozen er dan maar voor om online samen te eten en drinken. Het was tijdens de afgelopen lockdowns dé manier om samen - oké, met een scherm ertussen - een maaltijd te delen of het glas te heffen.

Verrassende onderzoeksresultaten

De communicatiewetenschappers van de Universiteit Antwerpen waren nieuwsgierig of je ook gelukkiger wordt van online samen eten en drinken. En de resultaten van hun onderzoek zijn verrassend. “Wat blijkt? Mensen die het leuk vinden om online samen te eten en te drinken, zijn inderdaad gelukkiger en eten gezonder. Mensen die het awkward vinden, zijn over het algemeen minder gelukkig en eten minder gezond,” weet Katrien Maldoy.

Maar hoe vaker mensen ook effectief aan online samen eten en drinken doen - ook al vinden ze het leuk - hoe nadeliger voor hun welzijn, vertelt Katrien Maldoy. Ze zijn minder gelukkig. En ook op nutritioneel vlak geldt: hoe meer ze elkaar online opzoeken, hoe minder voordelen ze ervaren.

Waarom dit zo is, is nog onduidelijk. “We willen daarom graag ervaringen verzamelen van mensen die elkaar online opgezocht hebben om samen te eten of te drinken. Wat maakt precies dat online samen eten en drinken het échte samen eten en drinken niet kan evenaren? Die redenen willen we in kaart brengen.”

