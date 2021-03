Dure wijn is lekkerder. Maar soms ligt dat niet aan de smaak

Black History Month: hoe je als wit persoon een goede bondgenoot kan zijn. “Verwacht niet dat alle zwarte mensen er zijn om jou te onderrich­ten”

2 maart Maart is Black History Month in België. Een maand om de zwarte cultuur en geschiedenis te vieren en onderdrukking tegen te gaan. Want zoals de Black Lives Matter-beweging toont: er is, wat dat betreft, nog veel werk te verrichten. Als wit persoon kan je daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Maar eerst moet je een paar essentiële begrippen begrijpen. We lijsten ze op samen met politicologe Nadia Nsayi, zodat je bewust en geïnformeerd een bondgenoot kan zijn.