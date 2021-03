Deze 6 vrouwen voelen zich onveilig op straat: “Ik ben lange tijd bang geweest dat mijn outfit een foute reactie zou uitlokken”

Stu­Bru-stem Michèle Cuvelier (28) legt vinger op de wonde na moord op Britse Sarah (33): “Wij vrouwen mogen op straat zijn”

16 maart De moord op Sarah Everard (33) in Londen laat ook Belgen niet onberoerd. Sarah wandelde ‘s avonds alleen over straat toen ze begin deze maand ontvoerd en vermoord werd. Aangevallen worden terwijl je in het donker alleen op straat loopt: het is de angst van veel vrouwen. StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier (28) neemt het voor hen op. “Wij mogen op straat zijn.”