Deze 4 vrouwen vechten voor de groene zaak. “De witte-mannencultuur heeft zeker een invloed op de gesprekken over ons klimaat”

Klimaatex­per­te Jill Peeters over VN-rap­port: “We gaan ons moeten aanpassen, maar het is nog niet te laat”

9 augustus Vandaag gaven de VN een vernietigend rapport vrij over de toekomst van onze planeet. En dat liet niets aan de verbeelding over. Zo werden de klimaatvoorspellingen tot nu toe onderschat en gaat de opwarming van de aarde sneller dan verwacht. Klimaatexperte Jill Peeters gaf een woordje uitleg bij onze collega's van VTM NIEUWS. Volgens haar kunnen we de klimaatopwarming nog beperken, maar dan moeten we nu in actie schieten.