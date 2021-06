Deze 4 superfans staan al sinds het prille begin achter #FreeBritney. “Mensen beginnen haar eindelijk serieus te nemen”

Celebrities Emotionele Britney Spears vraagt leven terug in de rechtbank: “Ik mag mijn spiraaltje zelfs niet laten verwijde­ren”

7:24 Zangeres Britney Spears (39) heeft zich voor de rechtbank in Los Angeles voor het eerst eerlijk en openhartig uitgesproken over de bewindvoering van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen. 24 minuten lang pleitte de zangeres om de bewindvoering te laten beëindigen, zodat ze eindelijk weer een ‘volledig leven’ zou kunnen hebben. “Ik heb gelogen, ik ben niét gelukkig.”