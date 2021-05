De sleutel tot een beter humeur volgens Veerle Dobbelaere : “Ik had vroeger een pittig ochtendhumeur”

Maandaghumeur. Ochtendhumeur. Coronahumeur. Ze klinken niet allemaal even echt, maar zo voelen ze wel. Want ja, we vallen allemaal weleens ten prooi aan een slecht humeur. Genoeg daarvan, vindt Veerle Dobbelaere (53). De actrice en life- en mental coach gelooft heilig dat we zélf ons humeur in handen kunnen nemen. Morgen, dinsdag 18 mei, vertelt ze tijdens een Instagram Live hoe je dat doet. “Geef de controle over je geluksgevoel niet af.”

Het regent. Het is maandag. Het weekend is voorbij. Genoeg redenen om je slecht te voelen vandaag. Begrijpelijk, hoor, zegt Veerle Dobbelaere. Maar tegelijk is ze ervan overtuigd dat je vandaag zo vrolijk kan zijn als je zelf wil. Ja, zélfs op een druilerige maandag.

“Ik had vroeger ook last van stemmingswisselingen”, vertelt de actrice en life- en mental coach. “En van een pittig ochtendhumeur. Maar nu laat ik die gevoelens me niet meer overmeesteren. Nu kan ik meestal snel focussen op wat wél goed is. Wat wél mogelijk is.”

Slechtgehumeurd op een paradijselijk eiland

“We denken nog te veel dat onze omstandigheden ons bepalen”, zegt Veerle. “Stel dat je morgen op een paradijselijk eiland zit, met alle cocktails van de wereld. Heerlijk! Maar je lief heeft het onlangs uitgemaakt. Dan voel je je hoogstwaarschijnlijk toch erg slecht. Andersom kan ook: je beleeft nu een pandemie. Niks om gelukkig over te zijn. Maar dat betekent toch helemaal niet dat je nu al een jaar sip bent? De omstandigheden bepalen minder je humeur dan je denkt. Doen ze dat wel, dan is het omdat je dat toelaat.”

Quote Jíj hebt de controle over je geluksge­voel. Geef die niet af aan een pandemie of een partner of een andere externe factor. Veerle Dobbelaere

Het is een kwestie van je niet machteloos, maar machtig te voelen, zegt de lifecoach. “Jíj bepaalt je humeur. Jíj hebt de controle over je geluksgevoel. Geef die niet af aan een pandemie of een partner of een andere externe factor. Ons brein is wat dat betreft fantastisch. Wij zijn de enige diersoort die de kracht van verbeelding heeft. Die gebruiken we soms, jammer genoeg, om ons al piekerend enge scenario's in te beelden. Maar die kunnen we ook gebruiken om ons op een kille dag toch de warmte van de zon te doen voelen. Of de warmte van een knuffel. Ons brein kent het verschil toch niet. Onderzoek toonde al aan dat onze hersenen hetzelfde reageren op een horrorfilm als op een echte enge situatie. Omgekeerd werkt dat net zo. En dat kan je in je eigen voordeel gebruiken.”

Ken je humeurboosters

Maar dan moet je eerst goed weten wat je nodig hebt om je, ondanks de omstandigheden, toch goed te voelen. Een heerlijk streepje muziek? De zon op je snoet? Een knuffel van je kroost? “Wat maakt je gelukkig? Veel mensen weten dat niet van zichzelf. Of zoeken het veel te groot”, zegt Veerle. “Maar zodra je dat weet, kan je je humeur ‘managen’. Zelfs als er geen zon of kroost te bespeuren is. Door de kracht van je verbeelding. Of door de kracht van associatie.” Ga na wat je doet denken aan de zon. Of dat nu je favoriete zomerjurkje of een frisse sangria is, uit die dingen kan je op een druilerige dag een humeurboost putten.

Tijdens een Instagram Live op NINA’s Instagrampagina, dinsdag om 9 uur, begeleidt Veerle je in je zoektocht naar wat je humeur kan boosten. En helpt ze je de kracht van verbeelding in te zetten om je geluksgevoel in eigen handen te nemen. “We wijzen nog te veel naar buiten. Terwijl de vraag moet zijn: wat kan ík doen om mijn humeur te verbeteren?”

Mei is Feel Good-maand met Veerle Dobbelaere bij NINA Met de zomer in zicht wordt het tijd om dat coronadipje van ons af te schudden. Geen idee hoe je daaraan begint? De hele maand mei begeleidt NINA je daarbij, samen met life- en mental coach Veerle Dobbelaere. Elke week krijg je een nieuw artikel vol tips, die Veerle elke dinsdag in een live coachingsessie op NINA’s Instagrampagina voor je toelicht en demonstreert. De planning

Op dinsdag 18 mei, 9uur: creëer zelf een goed humeur.

Op dinsdag 25 mei, 9uur: geef jezelf meer energie. Om jezelf daarna verder klaar te stomen, krijgen NINA-lezers een exclusieve korting van 25 procent op Veerles online coachingprogramma ‘Adem/Pauze’. Gebruik daarvoor de couponcode FEELGOODNINA. Alle andere artikels over de Feel Good-maand met Veerle vind je hier.

Lees ook: